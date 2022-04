Llega ''Animales fantásticos'' a los cines de EE.UU.

LOS ANGELES (AP).— “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” tuvo un comienzo poco mágico en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

La tercera entrega de la secuela de Harry Potter reportó una débil recaudación de 43 millones de dólares en Norteamérica.

Los ingresos fueron suficientes para asegurar que la película quedara en el primer puesto de la taquilla, pero con un rendimiento bajo para la franquicia.

La primera película de la saga debutó con 74.4 millones de dólares en 2016 y la segunda, “The Crimes of Grindelwald”, con 62.2 millones de dólares en 2018.

“The Secrets of Dumbledore”, que Warner Bros. estrenó en 4,208 salas, también tuvo un costo de producción de 200 millones de dólares.

Es más común que las secuelas estén por debajo de sus predecesoras, pero “Dumbledore” también sigue a varios títulos de franquicia que desafiaron esa lógica, como “Spider-Man: No Way Home”, “Venom 2” y “Sonic the Hedgehog”.

A la mayoría de los críticos no les gustó “Dumbledore”. Con una calificación del 49% en Rotten Tomatoes, la mayoría se quedó del lado descontento. El editor de cine Jake Coyle escribió en su reseña que “el propósito de estas películas nunca ha parecido mucho más allá de mantener en marcha el tren de Potter” y que esta iteración es “un poco aburrida”. El público, que era 56% femenino, fue un poco más amable y le otorgó cuatro estrellas en PostTrak y un B+ en CinemaScore.

Las ocho películas de Harry Potter fueron responsables de generar más de 7,700 millones de dólares en taquilla, mientras que las dos primeras películas de “Fantastic Beasts” recaudaron 1,500 millones de dólares.

La entrega más reciente está protagonizada por Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller y Mads Mikkelsen, quien reemplazó a Johnny Depp como Grindelwald.

En noviembre de 2020, luego del fallido caso de difamación de Depp contra el periódico sensacionalista The Sun por un artículo que lo etiquetó como un “golpeador de esposas”, el actor dijo que Warner Bros. le pidió que renunciara.