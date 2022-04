¿Qué pasó en casa de Silvia Pinal? Reportan robo y hay dos detenidos (VÍDEO)

Sylvia Pasquel confirmó el robo en casa de Silvia Pinal, luego de que en redes sociales dieran a conocer la noticia. La también actriz reveló qué fue lo que pasó exactamente y aclaró que su madre, afortunadamente, no estaba dentro de su hogar, pues estaba con ella en una reunión. Asimismo reportó que hay dos detenidos, esto es lo que sabemos.

Así sucedió el robo en casa de Silvia Pinal

De acuerdo a las declaraciones de Sylvia Pasquel, el pasado sábado 16 de abril ella y Silvia Pinal habían acudido a un compromiso, mientras que una de las enfermeras que trabaja al cuidado de su madre, entregó joyas a un sujeto que presuntamente la llamó para indicarle que la propia Sylvia le había dicho que tomara los objetos para pagar una deuda que tenía con él.

“La enfermera es una señora de treinta y tantos años. No está como para que la engañen... Por supuesto que ella y el cerrajero están detenidos y están en investigación igual que las otras dos enfermeras. Vamos a tomar acciones porque no se vale que, a sabiendas en esta época de cómo se manejan este tipo de extorsiones, una señora de esa edad caiga tan ingenuamente en una situación como ésta” dijo Sylvia Pasquel

De acuerdo con lo explicado por la hija de Silvia Pinal, la enfermera que se quedó en la casa empezó a enviarle mensajes a la enfermera que estaba con ella en la fiesta y fue así cómo se entero que había recibido una llamada de un tal Alejandro, quien dijo que ella había mandado por unas cosas.

“Mandó la captura diciendo que yo le ordenaba que la entregara las joyas de mi mamá, para pagar una deuda que yo tenía con él. Todo el tiempo yo le estuve diciendo: ‘Nada de eso es cierto. No hagas caso, no contestes, no salgas’ y pues aún así agarró todo y se lo llevó y se lo entregó al tipo”, reveló

La hija de Silvia Pinal comentó que llamó al 911, avisó a los vigilantes de la cuadra y envió a su chofer a ver lo que estaba pasando.

ASÍ QUEDÓ la CASA de SILVIA PINAL, TRAS EL ROBO

Asi dejaron las cosas regadas en distintas habitaciones del domicilio del Pedregal.

Una enfermera de la actriz y un cerrajero acabaron detenidos por @SSC_CDMX

La hija de la actriz dice q se robaron “bisutería".@FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/fwIF16ziUj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 19, 2022

¿Cómo está Silvia Pinal luego del robo en su casa?

Sylvia Pasquel afirmó que la situación afectó el ánimo de su mamá y reveló si lo que le robaron eran joyas de verdad.

“Está triste porque, al final del día, violan tu intimidad y violan tu espacio y se llevan cosas que te ha costado trabajo ganar y comprar.” aseguró.

La actriz señaló que las cajas que entregó la enfermera al hombre no tenían joyas reales.