Andrés García fue hospitalizado; modelo lo habría causado

MÉXICO.— Andrés García fue hospitalizado el pasado 9 de abril, y tras su estancia en un nosocomio, un medio impreso dio a conocer la causa del por qué se vio afectada la salud del actor. Asimismo, se indicó que la visita de una modelo de OnlyFans habría provocado la alteración del actor.

Modelo de OnlyFans habría provocado la hospitalización de Andrés García

Fue el pasado 8 de abril, cuando Andrés García recibió en su casa de Acapulco, Guerrero a la modelo, actriz e influencer de 21 años, Karely Ruiz, quien fue a visitar al histrión de 80 años para hacer una colaboración para su canal de vídeos en Facebook.

Sin embargo, tras la visita de la modelo, quien cuenta con un perfil en la famosa plataforma de contenido exclusivo y para adultos llamada Onlyfans, el actor "Pedro Navajas" tuvo que ser internado al dia siguiente.

En entrevista con la revista TvNotas, la modelo contó de su encuentro con su presunto "amor platónico". La joven de 21 años señaló que García la trató muy bien y mientras estuvo en la casa del actor platicaron por largo rato.

Asimismo, Karely reveló que Andrés García era su amor platónico, por lo que disfrutó estar junto al actor, quien no paró de mirarla y tomarla por la cintura, como se mostró en un par de imágenes que el medio impreso publicó.

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, declaró a la publicación de circulación nacional la también integrante de Multimedios (televisora de Nuevo León).

¿Por qué Andres García fue hospitalizado?

Aunque algunos fans del emblemático galán de cine y televisión acusan a la modelo de provocar la alteración del actor, pues al día siguiente de su visita tuvo que ser internado, él mismo desmintió lo rumoreado.

Andrés García informó que tuvo que ser internado para que le realizaran una transfusión sanguínea de rutina, pues padece un trastorno por el cual su médula ósea no genera nuevas células sanguíneas.

Durante la transfusión para tratar su anemia aplásica (nombre del trastorno sanguíneo que padece) lo acompañó Margarita Portillo, quien es su esposa, aunque ya no viven juntos.

Por su parte, la modelo de Onlyfans dijo a la revista que sí se enteró de que Andrés fue hospitalizado: “Supe que luego estuvo internado, pero cuando lo vi estaba muy animado y bastante querendón”, comentó Karely.