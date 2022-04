ZACATECAS.— Ángela Aguilar reapareció ante el público —y la prensa— este pasado domingo 17 de abril en el cierre del Festival Cultural Zacatecas como era de imaginarse, la cantante y su familia mostraron un total hermetismo, sin embargo, la menor de la dinastía Aguilar insinuó su ruptura con Gussy Lau.

Ángela Aguilar insinúa que ya habría terminado con Gussy Lau

Tal y como presumieron en sus redes sociales, los Aguilar estuvieron de vacaciones en París luego de que se generara un tremendo escándalo tras la filtración de unas fotos íntimas de Ángela Aguilar con el compositor de 33 años, Gussy Lau, quien a su vez a través de una videollamada con una creadora de contenido confirmó su relación sentimental con la intérprete de "La Chancla".

Sin embargo, la familia Aguilar regresó a México y el Festival Cultural Zacatecas fue el escenario en el que la cantante hizo frente a la polémica.

Aunque la intérprete de "Ahí donde me ven" fue ingresada al recinto por una entrada especial para no ser captada por los reporteros, Ángela Aguilar decidió "hablar" sobre la polémica en pleno escenario.

La joven de 18 años, mediante unas cuantas palabras, insinuó que ahora está soltera y sin compromiso.

“Mi disco se llama 'Mexicana enamorada', todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como 'Mexicana, triste y sola' o 'Mexicana, dejada y soltera'... algo así”, fueron las escasas palabras que soltó la cantante y que sus fans sugirieron que con éstas, estaba dando a entender que su romance con el cantautor 15 años mayor que ella se ha terminado.

Pero quizá la "revelación" más directa sobre el fin de su relación sentimental con Gussy Lau fue cuando cantó el tema “Llorona” de Chavela Vargas. La hija de Pepe Aguilar dedicó su actuación a las “lloronas” y señaló haber sufrido una gran ¡pérdida!:

“Me nominaron para un Grammy americano y ese también lo perdí. Esta canción va dedicada para todas las lloronas”, declaró Ángela antes de interpretar el clásico tema del repertorio mexicano.

En redes sociales, los seguidores de la integrante de la familia Aguilar recalcaron que con lo dicho en el escenario habría hecho alusión a su vida personal, pero sobre todo a su actual estado civil.

Amigo de Gussy Lau "confirma" ruptura entre Ángela Aguilar y el compositor

La teoría sobre que ya se dio la ruptura entre Ángela Aguilar y Gussy Lau cada día se fortalece. Ahora son amigos cercanos los que empiezan a confirmar que tras la filtración de las imágenes —en las que se le ve al compositor rozando los labios de Ángela con su lengua— la hija de Pepe Aguilar habría decido poner fin a su relación.

En entrevista con el programa "Despierta América", José Manuel Figueroa, quien se dijo gran amigo de Gussy Lau dejaron entrever que la pareja ya terminó, pues señaló que desea que “triunfe el amor”, palabras que fueron interpretadas por los fans como una confirmación de la separación.

Asimismo, el primogénito de Joan Sebastian dijo que “amaba la relación”, dejando ver que probablemente ésta ya había llegado a su fin tras el escándalo que se desató.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, externó Figueroa confirmando su cercanía con Gussy Lau, y su conocimiento sobre el noviazgo de Ángela con el compositor 15 años mayor que ella.