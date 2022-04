Filtran otros vídeos de Paulina Rubio ignorando a Alejandra Guzmán en concierto

EE.UU.— Paulina Rubio y Alejandra Guzmán siguen dando de que hablar y no precisamente por el inicio de su “Perrísimas Tour”, sino por su enemistad. Las cantantes, quienes por fin dieron su brazo a torcer y accedieron a hacer una gira juntas, han provocado la crítica, pues por su mala relación su show deja mucho que desear. Asimismo, fans de 'La Guzmán' se han mostrado molestos con la actitud tan grosera de la también 'Chica dorada'. Un nuevo vídeo evidenció la falta de química entre ambas.

Filtran otro vídeo de Paulina Rubio ignorando a Alejandra Guzmán en pleno concierto

Después de una cancelación y postergación, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se presentaron en Orlando, Florida, el pasado 15 de abril con su “Perrísimas Tour”. Y aunque se debería estar hablando del inicio de su gira por Estados Unidos, esto ha pasado a segundo plano, pues la difusión de vídeos en los que muestra la evidente enemistad de las cantantes ha cobrado relevancia.

Tal es el caso de su primer concierto en el que mientras las cantantes interpretaban los temas “Mío” y “Hey, güera”, se mostró como Alejandra Guzmán busca la interacción con Paulina Rubio, pero ésta la ignora completamente.

En un nuevo vídeo que circula en redes sociales se muestra cuando Alejandra se acerca a Paulina y ésta simplemente le da la espalda y posteriormente se aleja. En un intento más, la llamada 'Reina de corazones' se vuelve a acercar a la 'Chica dorada' y ésta nuevamente le da la espalda, entonces 'La Guzmán' le quita el abrigo a Paulina para ver si así reaccionaba, pero la ex Timbiriche solo se aleja, incluso corre al otro lado del escenario.

Este no sería el primer vídeo que evidenció que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán "se llevan fatal", pues anteriormente se compartió una grabación en la que se mostró que la rivalidad que tenían las cantantes desde los 90 cuando peleaban por el amor de Erik Rubín, no ha quedado en el olvidado.

O al menos, Paulina de 50 años no la ha dejado atrás, pues en un clip que circula en redes sociales se muestra lo grosera que se portó con Alejandra Guzmán de 54 años, quien trató de interactuar con la 'Chica Dorada', pero fue muy evidente que ésta no quiso hacerlo, por lo que terminó viéndose muy grosera.

Es más que evidente la nula relación entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en el #PerrísimasTour.



Ahora.. ¿@PaulinaRubio debe ser tan grosera con la Guzmán? y.. ¿@Al3jandraGuzman tiene tanta necesidad para aguantarla? pic.twitter.com/QWlbLNbPQV — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) April 17, 2022

Sin química en el escenario, así se vivió el "Perrísimas tour" de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/q03wrC2Olr — Lo + viral (@VideosVirales69) April 18, 2022

Fans exponen falta de química entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en su tour#AbreLosOjos @Marlene_Stahl por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/HxibvtLsB6 — imagenzea (@imagenZea) April 19, 2022

Periodista asegura que entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán sigue habiendo una enemistad

De acuerdo con Angélica Palacios, ambas se llevan “fatal”, y no sorprende su afirmación, pues en 2019 se dio a conocer que ambas divas saldrían de gira juntas, a las pocas semanas se canceló.

En aquella ocasión Paulina aseguró que el problema fue Alejandra:

“Pues es que no se va a hacer… habían algunos planes... esta chava está bien loquis, no te puedo decir más que, no se va a hacer. Espero poder hacer una colaboración y una gira mundial con alguien súper fuerte y espontánea”, dijo en entrevista con Univisión.

Sin embargo, tras el inicio de “Perrísimas Tour” es Paulina Rubio, quien parece estar negada a ponerle fin a la enemistad con Alejandra Guzmán.

Cabe destacar que la gira arrancó con el pie izquierdo, pues las cantantes no llenaron el recinto, y de seguir Paulina con su actitud grosera e ignorado a Alejandra, la gira podría terminar antes de lo esperado.