''Sufrí abusos de Juan Osorio'', Bobby Larios habla sobre su relación con Niurka

Durante una entrevista con el presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante, Bobby Larios hizo diversas declaraciones sobre su polémica relación con la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos, de la cual aseguró que todo fue mentira. Además también habló sobre el abuso que sufrió a manos de Juan Osorio.

"Yo no tenía nada que ver con ella", Bobby Larios y su relación con Niurka

Según su versión de los hechos, todo comenzó en 2003 cuando Niurka y él trabajaban juntos en la telenovela "Velo de novia" y eran una de las parejas que protagonizaban la producción que dirigía Juan Osorio. Un día, mientras se encontraban en Veracruz grabando, Osorio declaró a los medios que Niurka tenía un amante y su nombre era Bobby Larios.

Ellos se enteraron de su "romance" estando en una habitación que utilizaban como camerino en el hotel donde grababan, pues estaban en peinado y maquillaje cuando vieron que Juan Osorio dio la noticia.

"Yo no tenía nada que ver con ella, ella estaba sentada, me volteó a ver y me dice: '¿Aguantas?' Y le dije que sí y me agarró de la mano porque lo que había hecho él no se vale”.

El bailarín de 51 años también comentó que entre Juan y Niurka las cosas ya estaban mal, además de que al productor y director no le gustaba la química que había entre él y su esposa, sin embargo, como la cubana sabía que todo era mentira, decidió vengarse fingiendo una relación con Bobby.

“Ahí empezó a hacer ella como si tuviéramos una relación. Fue fingido en el principio, no sé cuantos meses, no teníamos intimidad, pero teníamos que estar juntos."

Finalmente se enamoraron y se casaron en 2004 pero su matrimonio fracasó luego de dos años. Sin embargo, Bobby Larios asegura que le desea lo mejor a Niurka pues a pesar de que tenían a toda la prensa encima de ellos, se supieron entender y así fue como surgió el amor.

Bobby Larios fue víctima de bullying por parte de Juan Osorio

En la entrevista, Bobby Larios dijo que mientras trabajó en la telenovela, Juan Osorio tuvo actitudes un poco pesadas con él e incluso declaró que le hizo bullying, pues en una ocasión y sin su consentimiento le cortó el cabello mientras ambos se encontraban en un camerino.

“Cuando yo estaba sentado, yo tenía el pelo largo, me peinaba para atrás y cuando él entra me jalan de atrás y me cortan el cabello. Dijo que me iba a mandar a imagen y que no podía estar así. Fue una cosa tan repugnante, los ojos se me aguaron, no sabía si irme a los golpes. Me humilló muchas veces, entonces Niurka saltaba porque lo veía”. declaró Bobby Larios

Asimismo detalló que fue por culpa de Juan Osorio que lo vetaron de Televisa y que incluso cuando quiso volver a trabajar en la empresa, fue también el productor quien hizo que lo sacaran de nuevo.

“Yo fui aplastado durante tanto tiempo, me corrieron de una prensa, me quitaron todo de mi vida. Me vetaron por él y cuando fue la segunda oportunidad de entrar a Televisa hice programa con Facundo, pero él volvió a hablar y me sacaron”.