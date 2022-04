Lo que te perdiste de los Oscars 2022

La noche más importante del cine llegó, y con ella un escándalo que jamás vimos venir. Ya las redes sociales están llenas de memes y videos sobre lo sucedido con Will Smith y Chris Rock. A continuación, te contamos todo lo que pasó, además de hacerte un resumen sobre los ganadores. Si no viste los Oscars, aquí te lo contamos todo.

Will Smith contra Chris Rock: ¿Qué fue lo que sucedió?

Todavía seguimos impactados por el golpe que le dio el actor Will Smith a su colega Chris Rock. Muchos todavía afirman que es una actuación, propia del espectáculo que siempre ha caracterizado los premios Oscars. Sin embargo, el trasfondo hace pensar que el protagonista del Príncipe del Rap, si le dio su merecido al comediante. ¿Por qué?

Chris Rock fue invitado como presentador de los premios Oscars 2022, que se llevó a cabo el día de ayer 27 de marzo. Todos entusiasmados por conocer cuál sería la mejor película del año, estando entre los nominados, la Película animada “Encanto”, animación basada en tradiciones colombianas.

Ahora, lo que nadie imaginó es que se presentaría un momento impactante entre el presentador y Will Smith. Después de una rutina de comedia, Rock quiso hacer una comparación del cabello de Jada Pinkett Smith con Demi More y su cabellera rapada en G.I. Jane, película que hizo la actriz en 1997.

En un principio, el comentario resultó chistoso para la pareja Smith. Sin embargo, Rock continúo con otro comentario, diciendo: “Jada, Te amo. G.I. Jane 2, no puedo esperar para verla”. Para ese momento, la esposa de Smith sintió la molestia y su pareja dándose cuenta de ello, subió al escenario y golpeó al comediante.

Todos los presentes y espectadores desde su casa quedaron más que sorprendidos. Mientras tanto, el comediante no le quedó más que decir “Oh, Uh”.

Con paso firme, Smith retomó su lugar y con un rostro desencajado y serio, pronunció algunas obscenidades, gritándole a Rock que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca. Automáticamente, se sintió el silencio en toda la sala. Aunque no pudimos escuchar el intercambio de palabras entre los actores, si supimos que Rock pronunció una disculpa a los esposos.

¿Fue real el golpe?

Muchos afirman que todo está bien actuado, teniendo en cuenta las capacidades de ambos actores. Además de que sugirieron que tras una bofetada así, cualquier persona no habría terminado como lo hizo Rock. Sin embargo, según cronistas presentes, se le vio a Smith bastante afectado, lloroso.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, durante la pausa comercial, Denzel Washington y Tyler apartaron a un Will muy desconsolado y preocupado por su esposa. Por otra parte, Sean Diddy se tomó un momento en su presentación para pedirle a Will y a Chris que resolvieran eso más tarde como una familia.

Vale mencionar que Jade Smith sufre de un trastorno autoinmune conocido como alopecia, enfermedad que provoca una excesiva caída del cabello, y ella para evitar los efectos estéticos, decidió raparse por completo.

Nominados y ganadores de los Oscars 2022

La película CODA se posicionó como la ganadora a Mejor Película del año. Compitiendo con obras maestras como Licorice Pizza, El poder del perro y No mires arriba, entre otras, parecía una competencia difícil de ganar, pero CODA demostró lo contrario.

Cabe mencionar que la película apostó por los sentimientos, dándole visibilidad personas sordomudas. El trabajo de Sian Heder, demostró una vez más la lucha que se tiene sobre la inclusión social. No es de extrañar que se llevara el premio como mejor guion adaptado, además de compartir logros con Troy Kotsur, galardonado como mejor actor de reparto.

Otra de las celebraciones se la llevó Colombia, ya que la película animada “Encanto” se llevó dos premiaciones, “mejor película animada” y “mejor banda sonora”. Durante la noche, pudimos disfrutar también de la presentación musical del elenco de la película, así como de Sebastían Yatra, cantante colombiano que interpretó “Dos oruguitas”.

Sin duda, fue una noche de emociones y sorpresas, misma que fue catalogada como la mejor de la televisión. Jamás nos ha defraudado este show, y anoche no fue la excepción. Esperamos disfrutar de todas las películas que recomendó los premios a la academia, mientras nos seguimos riendo de los memes que ruedan por todo internet.

