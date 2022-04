¿Qué pasó con Laura Bozzo?, después de su orden de captura

CIUDAD DE MÉXICO.— Laura Bozzo regresó, luego de haberse ausentado varios meses de la televisión y la polémica, la conductora volvió a dar de qué hablar, pues además de anunciar su regresa a la pantalla chica con programa nuevo y en una distinta televisora a la de San ángel (Televisa), la peruana fue captada cuando arremetió contra una periodista, quien le señaló que su gente no la quiere.

Laura Bozzo arremete contra periodista, quien le dijo que la gente no la quiere

La también abogada fue interceptada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, ahí reporteros la cuestionaron sobre sus problemas con hacienda y su regreso a la televisión. Sin embargo, una periodista le señaló que el público no la quiere, por lo que las palabras de la mujer desataron de inmediato la gran molestia de la presentadora.

En el vídeo compartido por el portal de Telemundo, se muestra a Laura Bozzo, quien concede unos minutos a la prensa, es así como al ser cuestionada por sus sus problemas con hacienda, la conductora señala que "no va a tocar ese tema porque es un tema que lo están viendo sus abogados".

Sin embargo, explica que "le entregaron suspensión, están pidiendo que ya no se le vincule a proceso".

En el clip también se muestra como la conductora peruana decidió cambiar de tema preguntando a los reporteros "sí a nadie le interesaban sus proyectos", es en ese momento que una reportera le señala que "hay personas peruanas que realmente no la quieren", tras las palabras de la periodista, Laura Bozzo estalla y le asegura que miente.

"No te permito que mientas porque en Perú no me quieren, me aman", aseguró Laura con gran enojo.

Posteriormente, la exconductora de Televisa argumentó que "el día que todo el mundo diga que es una perita en dulce, dejará de ser Laura. El día que no haya gente que me odie será porque he fracasado", finalizó la polémica conductora de "Laura sin censura".

Laura Bozzo anuncia su regreso a la televisión mexicana

La conductora Laura Bozzo regresará a la televisión para seguir trabajando ‘en pro de las causas sociales’, sin embargo, ahora lo hará mediante la señal de Imagen Televisión.

Gustavo Adolfo infante, periodista y presentador de dicha empresa, dio a conocer el ‘regreso triunfal’ de la también abogada peruana.

Fue durante el programa matutino "Sale el Sol", en el que Gustavo Adolfo además de darle la bievenida le preguntó sobre su nuevo proyecto, el cual consistirá en la realización de cápsulas para el programa "Laura Casos Resueltos".

De acuerdo con Laura, en su programa presentará casos de índole social que llegaron a ella y en los cuales intervino para que se resolvieran de manera satisfactoria.

“La Laura de hoy va a salir a la calle a buscar y exponer esos casos que merecen voz. Esas mujeres maltratadas, esos niños abusados”, argumentó la "mujer polémica y a quien ni siquiera la policía la ha detenido", según las palabras de Gustavo Adolfo infante.

Hasta el momento no se sabe cuando inicia el nuevo programa de la exconductora de Televisa, pues aún están en preparativos para la serie de cápsulas que realizará, sin embargo, ella aseguró estar "muy emocionada y feliz".