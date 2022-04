Vicente Fernández y Joan Sebastian: Así fue su relación y esta sería la razón de su distanciamiento

MÉXICO.— Uno de los episodios más polémicos que vivió Vicente Fernández fue el distanciamiento que sostuvo con Joan Sebastian, pues los cantantes mantenían una amistad, pero ésta se vio afectada, incluso el mismo intérprete de "Estos celos" lo reconoció. Tras la confirmación de “Chente”, muchos sintieron curiosidad por saber qué pasó o cuál fue la razón para que se hayan distanciado. Una mujer la respuesta más sonada.

Joan Sebastian y Vicente Fernández pelearon por el amor de una mujer, ¿fue Maribel Guardia?

Con el estreno de la bioserie no autorizada "El último rey, el hijo del pueblo", y la publicación del libro de la escritora y periodista Olga Wornat ("El último rey"), se revivió la "rivalidad" que "El Charro de Huentitán" sostuvo con "El Rey del jaripeo". De acuerdo con un programa de espectáculos, la razón del pleito entre estos dos importantes exponentes de la música mexicana fue por el amor de una mujer, que no fue Maribel Guardia.

Fue en una transmisión de "Chisme No Like", que se reveló que la relación de amistad entre Vicente Fernández y Joan Sebastian habría terminado porque el intérprete de "Mujeres divinas" supuestamente sostuvo una relación fuera del matrimonio con Alicia Juárez, viuda de José Alfredo Jiménez, quien a su vez también fue pareja de Joan.

"Joan Sebastian y Vicente Fernández compartieron una mujer que es Alicia Juárez, que era la esposa de José Alfredo Jiménez", comentó Javier Ceriani en el programa.

Por su parte, Elisa Beristain, agregó: "En algún momento, Pepe Garza le pregunta a Joan Sebastian 'oye, tu romance con Alicia Juárez, ¿cómo se dio que te enamoraras de la mujer del Maestro?', y Joan Sebastian le dijo a Pepe ' es que yo quería estar ahí donde estuvo el Maestro' y el tema de 'Que no te habrán dado' se lo hizo Joan a Alicia".

Sin embargo, los presentadores de "Chisme No Like" entrevistaron al periodista Carlos Alberto, quien fue muy cercano a Alicia Juárez y confesó que la relación entre ella y Vicente terminó en muy malos términos, en cambio a Joan siempre le guardo un cariño muy especial.

"Yo estuve cerca de la señora Alicia Juárez, fue mi madrina... y efectivamente, ella tuvo una relación con el señor Vicente Fernández, pero no terminó bien", inició relatando Carlos Alberto, quien explicó que Alicia sentía que Vicente estaba muy celoso de José Alfredo Jiménez.

"No terminó bien porque don Vicente Fernández siempre quiso ser José Alfredo Jiménez, eso era lo que me argumentaba Alicia... Vicente siempre tenía un recelo por José Alfredo y precisamente ella se dio cuenta que él estaba con ella únicamente para saber qué se sentía estar con la mujer que fue de José Alfredo Jiménez", explico el ahijado de Alicia.

Asimismo, el hombre afirmó que Alicia recordó hasta el final de su vida la relación con Joan Sebastian y a él siempre le tuvo cariño.

"Alicia me dijo que era la relación que menos quería recordar, no tenía empatía con Vicente Fernández... Lo contrario que con Joan, yo recuerdo que yo la lleve a algunas entrevistas donde platicó acerca de la relación que tuvo con él", detalló Carlos Alberto.

"Ella decía que Joan le compuso la canción del 'Primer Tonto' y también le escribió todo un disco en inglés de pura música country y una canción que se llamaba 'Alice'". Al final, ninguno de los dos tuvo una relación más allá de un noviazgo con la cantante, finalizó el supuesto testigo.

¿El día que murió Joan Sebastian tenía una cita para comer con Vicente Fernández?

Vicente Fernández tuvo amigos importante a los largo de su trayectoria, uno de ellos fue Joan Sebastian, pero como ya se ha menciondo, se distanciaron, sin embargo, hay una anécdota que señala que los cantantes tenían una cita que nunca se concretó.

En entrevista, el cantante Pepe Garza confesó que el día que murió Joan Sebastian habían quedado de comer juntos, recordó que en una llamada telefónica se pusieron de acuerdo para pasar el rato en el rancho ''Los Tres Potrillos''.

“Me dijo ‘Chente te invito a comer a mi rancho’ y le dije que no porque estaba operado del hígado, entonces me dijo ‘me invitas tu’, claro, pero le dije ‘que pronto te aliviaste’, dijo el cantante y manifestó que días antes habían sostenido un platica en la que a Joan Sebastián apenas le salía la voz, pero en esa ocasión ya se notaba más recuperado.

“Me dice Juanjo, mi secretario ‘compadre me habló Gera y me dijo que Joan había muerto, sentí que se me cayó el mundo, yo lo estaba esperando a comer”, declaró con tristeza.

Vicente Fernández admite que su amistad con Joan Sebastian sí se vio afectada

Vicente Fernández y Joan Sebastian mantenían una amistad, que se vio afectada el mismo “Chente” lo reconoció.

Fue un 5 de octubre de 2015, que el intérprete de “Por tu maldito amor” realizó una rueda de prensa con motivo de su nuevo disco “Muriendo de Amor”, fue ahí que decidió hablar del tema, que según Vicente se originó porque las canciones producidas para un disco no eran inéditas. Sin embargo, "El Charro de Huentitán" afirmó que al final hubo una reconciliación.

“Joan, yo creo que un disco no vale la pena que dos gentes como tú y yo perdamos la amistad. Si algo hice yo que te molestara, quiero que me perdones... Me interrumpió con su voz muy débil y me dice, pinch#$% Chente, me has dado una lección de humildad, te quiero mucho Ferro, te mando un beso”, detalló el cantante a la prensa.

De acuerdo con Vicente Fernández su distanciamiento con Joan Sebastian se dio cuando iban a grabar un disco tras el éxito de “Para siempre”; acuerdo que se rompió debido a que Joan le dijo que tendría canciones inéditas, cosa que no ocurrió.

Sin embargo, en una entrevista dada a Gustavo Adolfo infante, Vicente Fernández argumento que su pleito con "El Rey del jaripeo" fue por una presentación en Texas.

Cuando el periodista cuestiona a Vicente sobre el tiempo en el que no se llevaban, el cantante le señala que nunca hubo tal "separación", pero si recuerda que alguna vez Joan Sebastián "se sintió" porque le dijo "Chente" que él iba a abrir, porque él y su hijo Alejandro "tenían el show combinado" Joan y otros cantantes eran "invitados" no los estelares.