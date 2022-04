¿Alfredo Adame y su novia Magaly Chávez terminaron? Esto fue lo que dijeron (VÍDEO)

Alfredo Adame se encuentra de nuevo en medio de la polémica pero ahora no fue por una pelea, sino porque confirmó que Magaly Chávez ya no es su novia e incluso reveló qué pasará con su boda, pues fue hace unos días que la pareja anunció su compromiso. Sin embargo, la actriz e influencer no se quedó callada y también contó su versión de los hechos y confesó qué pasó entre ella y Adame. Esto fue lo que dijeron.

Alfredo Adame y Magaly Chávez ya no son novios

A través de una entrevista para el programa "Despierta América", Alfredo Adame confesó que su relación con Magaly Chávez habría terminado porque ella es una "caprichosa" ya que, según sus declaraciones, su novia le pidió un postre a las 3:00 am y eso habría hecho enojar al también actor.

Alfredo Adame dijo que como Magaly Chávez se sabe guapa, por eso hace ese tipo de berrinches, sin embargo cuando fue cuestionado sobre la boda, aseguró que posiblemente se vayan de luna de miel a Marbella, España, por lo que no se sabe si en verdad terminaron su relación o si solo es parte de una broma por parte del actor y conductor.

Magaly Chávez, novia de Alfredo Adame, responde a comentarios del conductor

Por otro lado, a los pocos minutos de que Adame hiciera esas declaraciones en el aeropuerto, dicho programa también se encontró a Magaly Chávez y cuando le preguntaron sobre su relación amorosa con el actor reveló que él es quien está haciendo su berrinche y que son cosas que se pueden arreglar.

Asimismo, reveló que ella está acostumbrada a que las cosas se hagan a su manera y que la pelea con Adame se dio por algo que no le pareció. En ese momento, fue interrumpida por el actor y repitió que era una berrinchuda, a lo que Magaly Chávez dijo que ellos hablarían después.

Al parecer todo se trata de un simple malentendido, y tanto Alfredo Adame y su novia podrían arreglar sus problemas de pareja y continuar con sus planes de boda.

Alfredo Adame y Magaly Chávez estarían en "Soy famoso, sácame de aquí" de TV Azteca

En Venga La Alegría se dieron a conocer los primeros participantes del nuevo reality de TV Azteca, "Soy famoso, sácame de aquí", el cual consiste en una serie de retos extremos a los cuales estarán expuestos 12 famosos.

Ante dicho estreno, el matutino dio a conocer quiénes serían los participantes de este programa, asegurando que Alfredo Adame y su novia Magaly Chávez formarían parte las 12 celebridades que vivirán una experiencia única en la selva.

Adame confesó que está muy emocionado y motivado, incluso reveló que "esto es lo suyo" porque son esos retos a los que ha estado acostumbrado toda su vida. Sin embargo, respecto a su novia Magaly Chávez, aseguró que entre ambos van a competir y que ahí adentro se olvidarán de que son "noviecitos".

Por su parte, Magaly aseguró que está nerviosa y que respecto a los retos y concursos que tendrá que pasar, no le preocupa nada ni le tiene miedo a nada más que a las ratas.

Asimismo, el integrante de Kabah, Apio Quijano también estaría dentro del elenco de "Soy famoso, sácame de aquí" y es que aunque en la entrevista prefirió ser muy discreto y evadir las preguntas, se detuvo un momento para responder cuál es su mayor fobia, asegurando que son las cucarahcas.

Incluso se rumora que Adrián Uribe podría ser el conductor de dicha producción con la cual la televisora del Ajusco seguirá apostándole a los shows de competencia.

Sin embargo, el comediante niega rotundamente haber negociado con los ejecutivos de dicha empresa, lo que sí es un hecho son los primeros tres participantes de 'Soy famoso ¡sácame de aquí!'.