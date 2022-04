Christian Nodal explota por anillo de Belinda; se va de México

LOS ÁNGELES.— Christian Nodal decidió romper el silencio sobre el anillo de compromiso que le dio a Belinda. Sin embargo, luego de que un periodista diera a conocer que pronto él y su exprometida iniciarían un proceso legal para ver quién de los dos se quedaría con la costosísima joya, el intérprete de "Botella tras botella" explotó y con gran enojo pidió no creer en rumores sin fundamentos.

Christian Nodal explota tras rumores sobre proceso legal en contra de Belinda por el anillo

Desde que Nodal anunció que terminó su relación sentimental con Belinda, fans de ambos se preguntaron ¿qué sucederá con el anillo de compromiso, valuado en tres millones de dólares?

Pese a la enorme cantidad de rumores, comentarios y especulaciones, tanto el cantante como la actriz de la serie de Netflix: "Bienvenidos a Edén", habían guardado silencio sobre ello, pero ahora, Christian decidió aclarar el punto durante un en vivo en el que destacó que no le preocupa en lo más mínimo ese tema.

"Dejen de pedir el anillo, él ni lo pide", se le escucha decir al cantante mientras leía en voz alta el comentario de uno de sus seguidores. "Correcto", agregó Nodal sin poder contener la risa.

Fue durante una transmisión en vivo en la plataforma Twitch en la que el intérprete de "No te contaron mal" tuvo un "encuentro" con sus seguidores, sin embargo, el cantante se molestó cuando una de sus fans le preguntó sobre la supuesta demanda que entablaría contra Belinda para recuperar la lujosa argolla que le obsequio.

Tras este cuestionamiento, Christian Nodal explotó y mencionó con enojo que si él no ha dado ninguna declaración no tienen porque creer en ningún rumor, además de señalar que él no tiene nada en contra de su exnovia.

“Si no sale de mi boca… ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”.

El intérprete de "Adiós amor" también argumentó que el hecho de que no responda a todas las polémicas en las que ha sido vinculado no quiere decir que no le afecte, por el contrario, aseguró que no le gusta que traten de sacar provecho de esta situación

“Una cosa es que no me guste, que yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado, y no me gusta que la gente quiera sacar provecho de que me quedo callado”, puntualizó el sonorense.

Nodal aprovechó el en vivo para mandar un mensaje a sus seguidores y pedirles que ignoren todas los rumores, señalando que no está para “enfermarse de cosas negativas”.

“No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pende***as, ignoren todos los malos comentarios, si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue, están pasando muchas bendiciones, hay mucha luz, hay mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativas”, indicó Nodal.

Antes de finalizar su transmisión en vivo, Chrsitian Nodal volvió a pedir a sus seguidores no creer ningún chisme hasta que él de alguna declaración.

“No caigan, nada de lo que hablan es cierto, o sea, montan películas increíbles, entonces nada es cierto si no sale de mi boca”, finalizó el cantante.

Christian Nodal, al igual que Belinda, se va de México ¿A dónde y por qué se muda?

Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda puso tierra de por medio hace unas semanas y decidió mudarse a España, mediante un par de entrevistas a programas locales contó que regresó al país donde nació con la intención de instalarse allí durante una larga temporada.

Ahora, Nodal siguió su ejemplo, pues decidió dejar México para mudarse a Los Ángeles. El cantante en una transmisión en vivo le platicó a sus fans sus motivos por los que decidió irse a Estados Unidos. Asimismo, el intérprete destacó que en México no puede tener lo que quiere.

"Pues es que es muy complicado vivir en México, no puedes tener nada a gusto, tu casa bonita, tu carro bonito, porque todo el mundo va a saber dónde vives, en qué carro andas... Aquí es como que no importa. Aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas, y nadie se sorprende", aseguró en la conversación que ha mantenido con sus seguidores desde su nueva residencia en Los Ángeles.

Qué se vaya alv Christian Nodal pic.twitter.com/gkgTxIPOXY — El Tarti (@El_tartamuda) April 19, 2022

El sonorense destacó que la falta de privacidad lo ha orillado a tomar la decisión de mudarse a Estados Unidos.