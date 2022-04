¿Qué fue de Bobby Larios después de su relación con Niurka? Juan Osorio lo ''exilio''

CIUDAD DE MÉXICO.— Bobby Larios desafortunadamente ha pasado a la historia como el amante de la actriz y vedette Niurka Marcos, quien en aquel entonces estaba casada con el productor Juan Osorio. Sin embargo, tras finalizar la polémica relación entre la cubana y el actor, la carrera actoral de Larios se acabó. En entrevista, Bobby culpó al productor de haber terminado con su carrera, así como de haberlo humillado y vetado de Televisa.

Bobby Larios acusa a Juan Osorio de haber acabado con su carrera

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino", el actor, quien se vio envuelto en la polémica tras mantener una relación sentimental con Niurka luego de trabajar juntos en la telenovela "Velo de novia" en 2013; el actor rompió el silencio y acusó al productor de que su carrera actoral en México se halla terminado.

En la charla con el periodista de espectáculos, Bobby confesó que le quitaron todo lo que tenía en ese momento, y señaló que lo vetaron de Televisa presuntamente por culpa de Juan Osorio.

“Me dieron hasta con la cubeta. Me corrieron de una empresa donde yo trabajaba, donde yo iba creciendo, me quitaron todo de mi vida”, explicó el actor con lágrimas en el rostro.

“¿O sea que Juan Osorio te corrió de Televisa?”, preguntó Gustavo Adolfo Infante. A lo que Larios respondió: “Todo, me vetaron por él. Claro que me vetaron por Juan Osorio”, añadió el ex de Niurka.

Bobby Larios asegura que Juan Osorio volvió un escándalo mediático, su relación con Niurka

El actor en la entrevista dada al también presentador de Imagen Televisión, afirmó que Juan Osorio se encargó de destapar que él era el amante de Niurka cuando esto no era verdad. Fue en este momento de la entrevista que el Bobby aseguró que no tuvo un romance con la vedette.

“De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio… la otra parte es que había muchas cámaras y salió -él- y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo: ‘Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante’. En ese momento, voltea y se me queda viendo Niurka y me dice: ‘¿aguantas?’ y le dije: ‘sí’ y me dijo ‘dame tu mano’ y finalizó diciendo ‘vamos de frente, porque lo que acaba de hacer él y lo que ha hecho siempre no se vale’”, detalló el actor.

Bobby Larios aprovechó las cámaras del programa "El minuto que cambió mi destino", para contar cómo fue que Juan Osorio lo humilló en una ocasión.

“Juan Osorio me cortó el cabello una vez, yo estaba sentado. No sabía si responder, si irme a los golpes o qué. Fue una gandallez, al ver a toda la gente, me sentí tan humillado por él”, señaló el ex de Niurka.

¿Qué fue de Bobby Larios después de su relación con Niurka?

Hace 16 años que Niurka y Bobby Larios se separaron y sus carreras artísticas tuvieron un gran transformación, pues mientras que la actriz y bailarina sigue protagonizando las polémicas más fuertes del medio del espectáculo en México, del actor se sabe poco, incluso en México no ha logrado concretar algún proyecto exitoso.

Tras una relación de tres años en la que la pareja se volvió "dinamita pura", pues con cada aparición que hacían generaban el escándalo, el "romance" llegó a su fin y Bobby fue el que más afectado, ya que cuando intentó retomar su carrera actoral solo pudo obtener personajes incidentales en novelas como "La verdad oculta" y "Amor comprado".

Al darse cuenta que no había cabida para él en la televisión, intentó realizar una gira musical en 2012, esto tras el lanzamiento de un disco en el que Larrios intentó hacer bailar a la gente con una mezcla de ritmos entre regional mexicano y el Tex-Mex.

Sin tener el éxito esperado, Bobby Larios se mudo a Miami, EE.UU., ahí empezó a trabajar como locutor y conductor de un canal de Televisión.

En 2017 se casó con Evelyn Umpierrez, una uruguaya que vivió la mayor parte de su vida en Venezuela, pero se mudo a Estados Unidos; ahí radica con Bobby desde hace años.

Fue hasta 2021, que Bobby "regresó" a Televisa para ser parte del programa "Inseparables". En aquella ocasión, el actor generó el escándalo luego de que ignoró a Romina Marcos, hija de su ex Niurka, quien también estaba participando en dicho reality show.

También formó parte de la serie "Amaneceres", producida de manera independiente por Héctor Márquez.

Actualmente, el actor ha desarrollado varios proyectos como empresario (tiene un par de restaurantes) y también da charlas motivacionales.

Bobby también fue víctima del Covid-19 y del cáncer, pero afortunadamente pudo vencer ambas enfermedades:

"Le echamos ganas y cuando los doctores me revisaron, me hicieron 12 biopsias, súper doloroso, hasta que lo detectaron, y gracias a Dios lo pudimos eliminar", explicó sobre cómo supero el cáncer.