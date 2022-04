CIUDAD DE MÉXICO.— Talina Fernández hace unos meses sorprendió a sus fans al dar a conocer que inició una relación sentimental con un hombre que conoció en un supermercado. Ahora, la conductora de "Sale el sol" está disfrutando al máximo de su romance y tan enamorada está que no tuvo mayor reparo en presumir las muestras de afecto que le da a su pareja.

Talina Fernández sorprende al compartir romántica foto con su novio

Fue el pasado mes de enero de este año en curso, que la conductora de 77 años, desató los comentarios luego de que revelar que estaba muy agradecida con Dios por haberle dado una nueva oportunidad en el amor, pues inició un noviazgo con un hombre de 80 años llamado José Manuel Fernández.

En aquella ocasión, Talina Fernández también señaló que lo suyo con Jose Manuel "no era un amor de mecedora de viejitos, pues todavía tenían muchas cosas que hacer"... Y no se equivocó, ya que como muchas parejas "millennials", la presentadora del matutino de Imagen Televisión presumió su relación en redes sociales e incluso se dejó ver en actitud bastante cariñosa con su novio.

A través de la cuenta de Instagram de su nieta María Levy, Talina protagonizó un par de fotografías en las que se dejó ver en compañía de su pareja, el empresario de 80 años, pero que "de juventud tiene 40", como especifico la conductora.

No obstante, de las fotos compartidas por la nieta de Talina Fernández, una en específico causó revuelo, pues en ella se muestra a la tambien llamada "La dama del buen decir" besando románticamente a su novio.

Sobre la relación sentimental de Talina con José Manuel Fernández, María Levy ha sido testigo de lo enamorados que están, es por ello que la nieta de la presentadora confesó que "moría de amor" ante las escenas tan románticas que su abuela protagonizó en una salida que tuvieron los tres.

¿Cómo conoció Talina Fernández a su novio?

En entrevista con TV Notas, la presentadora de "Sale el Sol" detalló que conoció a su novio en el supermercado el pasado 31 de diciembre mientras ella se encontraba de compras con su nieta María. La conductora añadió que fue una mujer la "mensajera", quien le dijo que su ahora novio "quería todo con ella".

"De pronto se me acercó una señora y me dijo: 'Tengo un tío que quiere todo contigo', y le contesté: 'Pues preséntamelo'; esto fue un viernes (31 de diciembre) Total, que le di mi teléfono, me habló en la noche y quedamos en tomar un café, tres días después”.

Talina Fernández sorprendió al declarar que a días de conocer a su actual novio, se fueron a Acapulco y ahí hicieron una "pijamada".

A poco más de dos meses de haber iniciado una relación amorosa, Talina asegura estar feliz y enamorada, viviendo al máximo su romance con "hombre maravilloso" (como lo describió).