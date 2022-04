MÉXICO.— Ángela Aguilar por fin decidió habla de la polémica en la que se vio envuelta tras la filtración de unas fotos con el compositor de 33 años, Gussy Lau, quien confirmó que era su novio tras el escándalo generado. Luego de su viaje a París y su presentación en un festival de Zacatecas por primera vez, la cantante de 18 años de edad hizo sus primeras declaraciones en torno a este "problema".

Ángela Aguilar habla por primera vez tras filtración de fotos con Gussy Lau

La cantante accedió a dar su primera entrevista para hablar sobre la filtración de las fotos en las que se le mostró muy cariñosa con René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, el cantautor 15 años mayor que ella y quien confirmó un noviazgo con la hija de Pepe Aguilar a través de un videollamada con una creadora de contenido.

El programa " El gordo y la flaca" fue quien tuvo la exclusiva con Ángela Aguilar, quien desde el aeropuerto de Nueva York, reveló que está viviendo su vida como todo el mundo.

Asimismo, la intérprete de "La llorona" destacó que feliz y "lista para lo que sigue", dando a enteder que ha dejado atrás la polémica por las fotos y el romance con Gussy Lau.

“Yo creo que todo el mundo está viviendo su vida, igual que yo, y que Dios los bendiga a todos... Estoy muy feliz y agradecida y estoy lista para lo que sigue este año. Seguir sacando música”, detalló la joven cantante de 18 años.

Aunque Ángela Aguilar, en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, se dijo afectada por la filtración de las imágenes con su entonces novio, ahora la cantante aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para mandarle un mensaje a las personas que se burlaron de la situación que pasó.

“Honestamente no (me molesta lo que diga la gente), puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”, aseveró la menor de la dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar asegura que no es el momento de hablar sobre la polémica de Ángela y Gussy Lau, pero lo harán

Por su parte, Pepe Aguilar aseguró que los temas personales y familiares no se exponen ante las cámaras; sin embargo, aseguró que llegado el momento hablara de la situación en defensa de su familia.

El papá de Ángela también dejó en claro que no pasará por alto la situación y afirmó que ama a su familia y "la defenderá siempre".

"Si me diera el deseo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres", manifestó Aguilar.

"Es que no quiero hablar. No voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos, cuando tenga algo de que hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito", agregó Pepe.