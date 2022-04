¿Cuál es el estado salud de Susana Dosamantes? Fue hospitalizada de emergencia

MIAMI.— Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio fue hospitalizada de emergencia, así lo dio a conocer un programa de espectáculos. El mismo show aseguró que la actriz se encuentra internada en un nosocomio de Miami, y está delicada de salud.

¿Qué le pasó a Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio?

Fue el programa "Chisme No Like", el que se encargó de informar que la actriz Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio fue hospitalizada debido a una enfermedad en el páncreas.

En el show de espectáculos transmitido por YouTube también se indicó que la mamá de Paulina Rubio, Susana Dosamantes, está viviendo el momento más delicado de su vida.

“Les compartimos que la actriz Susana Dosamantes está delicada de salud por grave enfermedad en el páncreas. Por lo que tuvo que ser ingresada de emergencia en un hospital de Miami”, se lee en una publicación de Instagram del programa.

Sin embargo, posteriormente, los presentadores agregaron:

"La mamá de Paulina Rubio, Susana Dosamantes, está viviendo el momento más delicado de su vida porque lo que está padeciendo es de esas enfermedades que son graves: el páncreas. Es terrible a menos que Dios lo disponga y ocurra un milagro".

¿Cuál es el estado salud de Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio?

Los conductores de "Chisme No Like" dieron a conocer que la mamá de Paulina Rubio lleva varios días internada el hospital Sinai, en Miami, recibiendo tratamiento. Pero hasta el momento no se ha dado una declaración oficial de parte de la también llamada "Chica dorada" en la que hable de la hospitalización de Susana Dosamantes o el estado de salud de la actriz.

Sin embargo, en el programa se mencionó que Susana ha estado acompañada de su pareja y Paulina Rubio, pero al parecer la forma en la que su hija se dirigen al personal médico han dado de qué hablar.

De acuerdo con Javier Ceriani, en el nosocomio se han quejado de la mala actitud de la cantante y de la pareja de su mamá.

“Nos informan que tanto su pareja como su hija, Paulina Rubio, han estado al pendiente de su situación, pero el personal médico se ha quejado de sus malos tratos y arrogancia”, se menciona en la publicación de Instagram.

“Dicen que la 'mamonería' de Paulina y de su padrastro es abominable. Llegan tapados con una manta negra en la cabeza para no ser reconocidos, son déspotas. La verdad muy desagradable, lo que se suma a esta tragedia que vive la actriz mexicana", añadió el conductor del show, Javier Ceriani.

¿Por qué cancelaron gira de "Perrísimas"?

Debido a que presuntamente el estado de salud de Susana Dosamantes es delicado, y Paulina no la han dejado sola ni un momento, pues tiene muy preocupada, la cantante se habría visto en la necesidad de cancelar una fecha de su gira "Perrísimas", misma en la que comparte escenario con Alejandra Guzmán, y que ha dado mucho de qué hablar dicho espectáculo.

Sin química en el escenario, así se vivió el "Perrísimas tour" de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/q03wrC2Olr — Lo + viral (@VideosVirales69) April 18, 2022

A través de un comunicado, se informó que "Perrísimas" tuvo que ser cancelada por 'circunstancias imprevistas'; aunque la cancelación del show se le atribuye a la hospitalización de la mamá de Paulina, también se especula que la falta de interés del público por esta gira, habría influido en esta decisión.

Y es que tras el inicio de la gira "Perrísimas" asistentes criticaron la presunta falta de química entre ambas cantantes, así como la calidad del espectáculo.

¡Sigue la rivalidad! Así ignoró Paulina Rubio a Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/NBpaWaIgBQ — Lo + viral (@VideosVirales69) April 18, 2022

A estos rumores se suma la baja venta de boletos registrada en Allentown, Pensilvania, donde iban a dar un concierto de este 20 de abril, pero como se mencionó en el comunicado fue cancelado.