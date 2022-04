¿Cuánto debe Nodal por el anillo de Belinda? Revelan que no terminó de pagarlo (VÍDEO)

Nodal no habría terminado de pagar el anillo de Belinda y tendría que regresarlo. . Foto: Internet

Belinda y Nodal terminaron su noviazgo en febrero de 2022 y tal parece que las cosas aún no están claras entre la expareja, pues luego de que el cantante hablara por primera vez sobre dicha joya y además anunciara que se va de México, ahora se rumora que Christian Nodal no terminó de pagar el anillo y debe miles de dólares. Aquí los detalles.

¿Cuánto debe Nodal por el anillo de Belinda?

Según lo revelado por Gustavo Adolfo Infante, Christian Nodal únicamente dio una garantía cuando le compró el anillo de compromiso a Belinda, la cantidad serían aproximadamente 50 mil dólares, pero cabe mencionar que la lujosa joya cuesta alrededor de 3 millones de dólares, por lo que, evidentemente, le faltaría pagar más de la mitad de su precio original. Lo más probable es que tenga que regresar el anillo a la joyería en la que lo adquirió en Los Ángeles, California.

“Sé que Nodal no pagó el anillo de compromiso. Él dio una garantía por el anillo y ahora tiene que regresarlo. Sólo dio una garantía por 50 mil dólares por un anillo que vale 2 o 3 millones de dólares”

El presentador explicó que a pesar de que Belinda posee el anillo, no podrá considerarse la dueña de éste porque no tiene la factura de la joya. Gustavo Adolfo incluso comentó que hasta donde él sabe, la intérprete de “Sapito” no quiere regresarlo, palabras a las que una de sus compañeras en el programa añadió: “pues entonces que ella lo pague, que ella termine de pagarlo”.

Nodal confirma que se va de México al igual que Belinda

El cantante de regional mexicano dio a conocer recientemente que se mudará a Los Ángeles California, para tener una vida más tranquila y darse ciertos lujos sin llamar la atención.

Con esta decisión, el compositor deja México, opción que también tomó Belinda; la cantante pasará una temporada en España.