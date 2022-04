La niña de ''Gotita de amor'' ya es mamá; Andrea Lagunes muestra a su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.— La niña de ''Gotita de amor'', Andrea Lagunes, quienes muchos recuerda como 'Chabelita' por su papel protagonico en la exitosa telenovela infantil sorprendió a sus fans al convertirse en mamá. La ahora mamá primeriza "presentó" a su bebé con sus seguidores mediante una tierna imagen.

Andrea Lagunes, la protagonista de ''Gotita de amor'' ya es mamá

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Lagunes, la actriz que a los cinco años de edad se robó el corazón del público al protagonizar el melodrama infantil ''Gotita de amor'', se convirtió en mamá de un niño.

La joven, quien ahora tiene 29 años, provocó la ternura de sus fans al compartir una foto en la que se dejó ver cargando a su primer hijo: Mariano Sánchez Lagunes.

Cabe destacar que la actriz ya había venido compartiendo detalles de su embarazo con sus seguidores, quienes ya sabían que estaba a la espera de un niño junto a su pareja Luciano Sánchez.

La llegada de su pequeño no fue la excepción, por lo que también la compartió con sus fans, quienes tras la imagen que publicó le enviaron felicitaciones y los mejores deseos para ella y su bebé.

¿Qué ha sido de la niña de ''Gotita de amor''?

Con la noticia de que 'Chabelita' de ''Gotita de amor'' se convirtió en mamá por primera vez, algunos se preguntaron que ha sido de la actriz que en su niñez fue una estrella infantil.

Andrea Lagunes, nombre real de la protagonista de la telenovela de Televisa, dejó atrás los melodramas desde el 2002 cuando formó parte de la también telenovela infantil de Televisa ¡Vivan los niños!.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la exestrella infantil ha revelado que no pudo continuar con su carrera actoral debido a que los productores le han dicho que tiene muy baja estatura. Tras este rechazo se ha dedicado más al teatro.

"No es como que las haya dejado (telenovelas), más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)", dijo la actriz en una transmisión en vivo.

"Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así ya un poco más fuertes que porque me seguía viendo muy chiquita, entonces pues así ha sido la historia de mi vida", añadió la "Gotita de amor''.

No obstante, en cuanto a su vida privada, Andrea Lagunes se encuentra muy feliz de haber podido formar una familia al lado de su pareja Luciano Sánchez.