Paul Stanley habló tras ser hospitalizado de emergencia: ''no sé de dónde agarré el bicho''

CIUDAD DE MÉXICO.— Paul Stanley alarmó a sus seguidores luego de que compartiera una fotografía desde la cama de un hospital, tras la imagen publicada se informó que el conductor de "Hoy" fue hospitalizado de emergencia a causa de una infección bacteriana conocida como salmonela. Sin embargo, el también comediante "reapareció" ante las cámaras del matutino de Televisa para hablar de su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Paul Stanley?

A través de la emisión del matutino "Hoy" de este jueves 21 de abril, los presentadores del programa se comunicaron con Paul Stanley mediante una videollamada, fue así como el también actor, con un mejor semblante que el que mostró en la fotografía que generó la preocupación, detalló que acudió al nosocomio tras sufrir una infección de salmonela.

Tras ser sometido a un chequeo general, los resultados no fueron favorables, pues los doctores detectaron un bajo nivel de plaquetas en su sangre, por lo que permanecerá en reposo durante las próximas horas.

“Aquí sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso y cuando me hicieron estudios de todo (...) me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores (...) no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy”, explicó el hijo de Paco Stanley.

Paul Stanley señalo que actualmente se encuentra bajo tratamiento.

Paul Stanley no sabe "dónde agarré el bicho''

Luego de informar que tiene las plaquetas bajas, el conductor de "Hoy" dijo desconocer si su bajo nivel corresponde a la enfermedad por la que ingresó, sin embargo, los médicos lo mantienen en observación.

“Todavía estoy en espera de que los doctores me digan que esta baja de plaquetas fue por la intoxicación que tuve, no sé de dónde agarré el bicho si en Estados Unidos estuve un rato o aquí en México, pero bueno, estamos bien”, explicó Stanley

Arath de la Torre intervino en la videollamada para preguntarle a su compañero cómo se siente desde que dar a conocer que se encontraba hospitalizado. El protagonista de " Mi querida herencia" dejó entrever que los malestares disminuyeron.

“Ya (me siento) mejor, ya me pusieron acá mis cubas, ya tengo aquí coquita y un poquito de tequilita blanco. Pero la verdad ya (me siento) cansado, ya con ganas de ir a verlos y todo, pero la salud es primero”, mencionó a modo de broma.

Paul aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para hacer un llamado al público y pedir que no dejen de lado su salud y se realicen una revisión de rutina para descartar cualquier mal.

“Muchas veces por miedo no nos venimos a hacer nuestro chequeo y al final terminamos mal del mofle y de todos lados”, destacó el presentador.

Por su parte, Galilea Montijo le deseó una pronta recuperación a su compañero, a quien le recordó el cariño que te tienen.

“Te queremos mucho, Paul. Sabemos que todo está bien. Como dices tú, hay que poner muchísima atención, primero la salud, primero lo que deja luego lo que...”, fue como se despidió Galilea de Paul, quien podría reincorporarse al matutino en los próximos días.