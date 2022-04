Una bioserie de Lucero sería más sobre su carrera

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Lucero asegura que no se descubriría el hilo negro, ni se hablaría de la parte oscura de su vida si se hiciera una bioserie.

“Mi historia como artista no tiene muchos recovecos misteriosos, creo que muchas personas conocen de mi vida, sobre todo las de mi generación, pero podría ser una buena onda para los jóvenes, para que conozcan mi trayectoria”, comenta.

Ya el tiempo dirá, dice, si en algún momento estaría dispuesta a que alguna plataforma digital cuente su vida, la cual sin tapujos ha compartido ya en sus redes sociales, y ha hecho reír y tener un mayor acercamiento con todos sus seguidores.

“La idea de hacer algo con una plataforma digital es maravilloso porque también puede ser una serie, no tiene que ser una telenovela como tal. Me la han propuesto en otros momentos, pero tal vez más adelante”, dice.

En cuanto a regresar a las telenovelas no es cuestión de que no quiera, la intérprete explica que lo que ha sucedido es que aún no llega un papel que la atrape o supere lo que hizo en el pasado.

“Siempre digo que me gustaría regresar a las telenovelas porque son parte de mí, pero también es difícil encontrar una telenovela que me enganche, me atrape y siempre lo platico; después de las enormes historias y grandes producciones que he hecho, no quisiera volver a la televisión con algo medianamente bien hecho, me gustaría que fuera algo especial, que pudiera igualar y por qué no, hasta superar lo que he hecho”, ahonda.

La también cantante señala que es difícil de comparar proyectos, pero piensa en todas esas telenovelas como “Lazos de amor”, “Por ella soy Eva” y “Soy tu dueña” que considera grandes éxitos que se han repetido mucho en la pantalla chica, así que espera que le llegue un personaje que la ilusione nuevamente.

Por el momento, la cantante promociona su nuevo sencillo “Los ricos también lloran”, canción de la telenovela del mismo nombre producida por Carlos Bardasano. “Me encanta este tema y me recuerda un poco al de ‘Los parientes pobres’”, concluye.