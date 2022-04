CIUDAD DE MÉXICO.— Silvia Pinal fue víctima de robo. La actriz del cine de oro sufrió el hurto de joyas cuando ladrones entraron a su casa ubicada en Jardines de Pedregal, pero los delincuentes sólo pudieron tomar piezas de bisutería. Tras este darse a conoce este incidente, Laura Zapata reveló haber sido víctima de hechos similares en semanas recientes. Asimismo, la villana de las telenovelas señaló que la enfermera que estuvo al cuidado de la mamá de Alejandra Guzmán también trabajó para ella, tras lo mencionado por Sylvia Pasquel, Laura creyó relevante resaltar este dato.

Laura Zapata fue víctima de extorsión como Silvia Pinal

Desde que se dio a conocer que Silvia Pinal fue víctima del robo de joyas, la también actriz Sylvia Pasquel declaró que una enfermera y un cerrajero fueron sorprendidos tratando de entrar a la casa de Silvia después de hacerse con las joyas falsas.

ASÍ QUEDÓ la CASA de SILVIA PINAL, TRAS EL ROBO

Asi dejaron las cosas regadas en distintas habitaciones del domicilio del Pedregal.

Una enfermera de la actriz y un cerrajero acabaron detenidos por @SSC_CDMX

La hija de la actriz dice q se robaron “bisutería".@FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/fwIF16ziUj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 19, 2022

La hermana de Alejandra Guzmán también contó que ella fue con su madre a una reunión con algunos amigos cuando recibió una llamada de las enfermeras que contrataron. En ese momento, las empleadas le advirtieron que alguien de nombre “Alejandro” llamó para pedirles las joyas de manera urgente.

Sylvia externó que momentos después, llamó al 911 para avisar que una de las enfermeras informó que un cerrajero estaba en la casa de su mamá tratando de abrir la puerta. La otra enfermera habría presuntamente agarrado todas las cajas de joyas disponibles y se las llevó a una plaza cerca de la casa, pero como no tenía llaves para volver, se quedó fuera.

Tras la declaración de Sylvia Pasquel, Laura Zapata contó que sufrió una situación similar a la de Silvia Pinal.

“Cuando estoy leyendo el modo de operar digo: ‘ah caray, hace tres sábados a mí me pasó lo mismo con este modo de operar”, expresó la actriz.

Laura Zapata contó en entrevista con "Sale el sol" que un día se estaba maquillando para entrar al programa Batallas Musicales México, cuando recibió un mensaje extraño.

“De repente me mandan mensajes de: ‘oiga, señora, ¿qué le pasa?, ¿cómo está? Nos está hablando una persona y nos está diciendo que tiene un problema. Necesita usted unos papeles”, explicó la hermana de Thalía

La villana de telenovelas ante esta "advertencia" intentó mantener la mayor calma para tratar de aclarar los hechos, por lo que decidió seguirle el juego a los extorsionadores y simultáneamente se comunicó con las autoridades correspondientes.

“Una persona que sabía perfectamente donde estaban mis papeles, cómo se llamaba la enfermera que estaba contestando, porque era muy familiar y dije: ‘Muy bien, díganle que ahorita van a sacar los papeles pero que vayan a la casa’. Hablé a la policía de Huixquilucan, en cinco minutos había dos personas afuera”, añadió la juez del programa Batallas Musicales México.

Laura Zapata finalizó contando que se puso en contacto con la familia Pinal- Guzmán para decirles que estaba dispuesta a apoyar si era necesario.

“Ellas tuvieron la misma enfermera que yo, no la que está detenida sino la que recomendó a la enfermera detenida. Es una persona que estaba en su casa y también que llegó a mi casa y que le conseguía personal y a mí también, pues es la misma persona y es prima de la esposa del hermano de Silvia”, dijo.

Nuera de Silvia Pinal explota al ser vinculada con quienes habrían participado en el robo en la casa de su suegra

La polémica en torno al robo en la casa de doña Silvia Pinal ha puesto en la mira a Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, quien indirectamente podría estar implicada en el acto ilícito.

El nombre de la nueva de Silvia Pinal ha sido relacionado con una enfermera que fue señalada como sospechosa tras el hurto de las joyas de la abuela de Frida Sofía.

Tras estas señalamientos, Mayela fue entrevistada por periodistas a las afueras de su negocio de pizzas, y al escuchar las preguntas explotó. La esposa del hijo de Silvia Pinal tajantemente negó tener algo que ver con lo sucedido.

“Ahorita no puedo, este asunto es legal, no puedo hablar, yo no voy a estar en el rollo legal y por lo mismo no puedo hablar, ¿ok?, yo no me voy a meter en ped&% que no son míos. Estoy sacando ahorita un comunicado, va a salir en Instagram, para que lo vean y de ahí ya… yo no puedo”, dijo con gran enojo la nueva de Silvia.

Sobre lo que declaró Laura Zapata, Mayela Laguna explicó porque tanto la actriz como su suegra “tuvieron la misma enfermera”.

“Pues porque son las mismas enfermeras, son el mismo grupo, pero nada más, yo no tengo nada qué ver, por favor déjenme en paz. A la señora Laura Zapata mis respetos, no tengo nada en contra de ella, no pasada nada, voy a sacar un comunicado y ya, por favor”.

No obstante, la esposa de Luis Enrique reconoció que la persona implicada en el robo si es su consanguínea, aunque puntualizó que no tiene contacto con ella.

“Sí es mi prima, sí es mi prima la que trabajaba con ellos, las enfermeras de mi suegra, y sí es mi prima la que trabaja con Laura Zapata. No mantengo ninguna relación con mi prima, ninguna absolutamente, me deslindo absolutamente de todo, y ya los hechos están en la delegación y yo no estoy en los papeles, no tengo nada que ver”, destacó Mayela, quien por último pidió que ya no la busquen porque ella no es famosa ni pertenece a la farándula.