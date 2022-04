CIUDAD DE MÉXICO.— Paul Stanley ingresó de emergencia al hospital este pasado martes 19 de abril, el actor se encargó de confirmar la noticia luego de compartir una imagen desde un nosocomio. La publicación de inmediato causó alarma y tras recibir varios comentarios en los que le cuestionaban qué la pasó, el también conductor de "Hoy" dio a conocer que paró en el hospital a causa de una salmonelosis. Sin embargo, ahora es el productor Memo del Bosque, quien da detalles de la hospitalización del presentador.

Paul Stanley señala que a los médicos les preocupa su afectación

Mediante una videollamada, Paul Stanley se comunicó con los conductores del programa "Hoy" para hablar sobre su hospitalización.

En el enlace presentado en el matutino de Televisa, el también comediante mencionó que los doctores detectaron un bajo nivel de plaquetas en su sangre, por lo que le indicaron que tendría que quedarse en el hospital y permanecerá en reposo durante las próximas horas.

Asimismo, Paul Stanley señaló que él acudió al nosocomio tras sufrir una infección de salmonela y, tras de someterse a un chequeo general, los resultados no fueron favorables, incluso los doctores se mostraron preocupados por las plaquetas bajas que detectaron tras unos estudios realizados.

“Aquí sigo en el hospital. Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso y cuando me hicieron estudios de todo... me detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores... no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy”, detalló el hijo del famoso comediante Paco Stanley.

¿Paul Stanley tiene algo más que una salmonelosis? Memo del Bosque da detalles

Luego de sufrir una infección de salmonela, que tras un chequeo se arrojaron resultados no fueron favorables, el productor Memo del Bosque, quien trabaja con Paul en Perdiendo el juicio, también habló del estado de salud de Stanley, señalando que su afectación podría derivar también del estrés al que el conductor está sometido.

“Hablé con él temprano antier (martes 19), al parecer fue algo de comida, algo intestinal, yo creo que también es exceso de trabajo, él es un chavo muy talentoso y hace muchos programas, y de repente venía de viajar, y comes aquí y comes allá, y los programas y el estrés, yo creo que por ahí le vino una descompensación, y algo traía intestinal”, declaró a Infobae México.

El productor de Televisa confió en que con los cuidados que está recibiendo en el hospital, Paul Stanley saldrá avante y pronto podrá reincorporarse al matutino.

“Yo creo que es de esas descompensaciones que de repente te pasan, o alguna infección y que con suero, con algún tratamiento, yo estoy seguro que va a salir. No creo que sea nada grave, pero es algo que finalmente en este momento es delicado pues se ha de sentir mal y le han de haber recomendado ‘sabes qué, métete a ponerte suero, y a estabilizarte”, añadió Del Bosque.

¿Cuándo regresará Paul Stanley al programa "Hoy"?

Se espera que en los próximos días Paul Stanley vuelva a aparecer en la pantalla chica y ya en vivo.

Cabe destacar que el actor cómico también forma parte de los episodios ya grabados del programa "Perdiendo el juicio", cuya segunda temporada se estrenará este lunes 25 de abril.