EE.UU.— Ángela Aguilar todavía no puede dejar atrás la tremenda polémica de la filtración de una fotos íntimas en compañía de su supuesto exnovio Gussy Lau. Recientemente un medio impreso dio a conocer que Pepe Aguilar habría amenazado al compositor 15 años mayor que la cantante, pues aparentemente, el cantautor tendría en su poder otras imágenes de Ángela más subidas de tono.

¿Más fotos de Ángela Aguilar? Pepe habría amenazado a Gussy Lau si las filtraba

Luego del tremendo escándalo que provocó la filtración de fotos de Ángela Aguilar besándose apasionadamente con Gussy Lau, la familia Aguilar no estaría molesta por ello ni por la relación con el compositor de 33 años. Lo que habría generado el enojo y preocupación del papá de Ángela sería que existía la posibilidad de que el cantautor mostrara otras imágenes de la cantante, pero estás sí serían íntimas y no aptas para el público.

De acuerdo con la revista TV Notas, el vídeo de la intérprete de "La Chancla" en el que reaccionó a los ataques y comentarios tras la difusión de las fotos con su hasta ese entonces novio, solo habría sido una primera llamada de atención para Gussy Lau.

Una supuesta amiga de la familia Aguilar habría sido entrevistada y ésta dijo que "un amigo o un primo del compositor, tuvo acceso a su celular y le robó muchas fotos". Asimismo, señaló que las imágenes filtradas no fueron tomadas del Instagram de Gussy como él aseguró sino fueron parte del robo que hizo un cercano.

La supuesta fuente indicó que el miedo de la cantante y su familia es que las fotos íntimas que había enviado a su pareja pudieran ser filtradas en redes sociales como sucedió con las imágenes en las que se le muestra besándose con Lau.

Pepe habría amenazado a Gussy Lau si las filtraba otras fotos más íntimas de Ángela Aguilar

De acuerdo con el entrevistado anónimo, el papá de Ángela Aguilar le aseguró a su hija que no la iba a dejar sola en este problema y que sí era necesario iban a hacer uso de la Ley Olimpia para buscar sea castigado Gussy Lau.

"Le dijo a Ángela que no la iba a dejar sola en este problema y de inmediato acudieron con su bufete de abogados y ellos le explicaron la situación, éstos le habrían sugerido hacer uso de la Ley Olimpia", detalló la fuente.

Tras ello, Pepe Aguilar habría advertido a Gussy Lau que lo hundiría en un problema legal (por el que podría pasar hasta seis años en la cárcel) si las otras imágenes salen a la luz pública.

¿Existen más fotos íntimas de Ángela Aguilar? Ella misma lo aclara

La también llamada "Princesa del regional mexicano" a su llegada al aeropuerto tras su viaje a París, con toda tranquilidad dijo no estar preocupada por el hecho de que puedan circular más fotografías sobre su vida íntima y señaló que la gente está viviendo su vida igual, dejando entrever que Gussy ya no podría filtrar nada, pues no estarían juntos.

"Yo creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo y que Dios los bendiga a todos (…) Honestamente no (estoy enojada), puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”, añadió la cantante mexicoamericana.