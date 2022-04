Magaly Chávez y Alfredo Adame se reconcilian

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los problemas entre Alfredo Adame y Magaly Chávez ya quedaron en el pasado, así que su noviazgo y demás proyectos siguen en marcha, eso sí, ella asegura que contrario a lo que había dicho el actor, fue él el que se disculpó por la rabieta y le pidió que siguieran juntos.

“Son diferencias de cualquier noviazgo, se enojó porque le dije que quería un pay, eran las 2 de la mañana, pero en realidad yo quería verlo porque hace mucho que no lo hacía, entonces no captó la idea… pero todo se arregla con un beso, con un masajito y así, ya me pidió perdón; dice que soy muy caprichosa pero las mujeres nos dejamos consentir, que nos apapachen y nos digan cosas bonitas”, dijo Magaly.

Para la también actriz lo que sucedió con ellos no tienen nada de extraño, porque asegura que ya casados seguramente los pleitos serán por cosas que pasan todos los matrimonios, desde el orden de la casa hasta cómo acomodar la ropa, además de que deben pasar por una etapa de adaptación y conocimiento mutuo.

Una de las pruebas que ya le tocó pasar junto a Adame, es toda la polémica se suscitó por la pelea del conductor con un matrimonio en plena lateral del Periférico y posteriormente los dimes y diretes entre él y su acérrimo rival Carlos Trejo, que provocó le llovieran burlas y memes a su novio.

“A la vida hay que sonreírle y reírse de ella, no podemos tomar en serio los memes y todas las cosas que salen, al contrario nosotros nos reímos de todo lo que dicen y hacen los demás, no podemos enfrascarnos en algo que no es real, que es de burla o de gente que no tiene nada que hacer y a lo mejor no está bien con su vida, todo eso nos saca una sonrisa… nos quedamos con lo bueno y lo demás lo desechamos”.

Incluso cuando se le pregunta sobre las famosas patadas de bicicleta de su novio, Magaly responde bromeando que ya se las está enseñando para que pueda defenderse.

Aunque a últimas fechas se ha hablado mucho de esta relación, ella asegura que su trato con Alfredo Adame no es de hace unos meses, se conocieron hace cinco años cuando ella formaba parte de reality “Enamorándonos”, lo vio y se le hizo un hombre muy guapo, las cosas se fueron dando lento porque dice que es un tanto tímida, así que salían a comer, platicaban y no pasó a más.

“Nos separamos un poquito y en febrero de este año volvimos a vernos, nos cacharon, nos grabaron y no pudimos negarlo, porque la verdad ya había cariño, ya había algo y de febrero para acá felices”.

Ella define a Alfredo Adame como un caballero en toda la extensión de la palabra, a pesar de que le han hablado muy mal de él, pero piensa que son personas que no lo conocen bien o ni siquiera han convivido con el conductor, y además se quedan con lo peor de sus acciones, como las peleas o las malas palabras.

“Yo conozco su gran corazón, no crean que siempre está enojado conmigo es otra onda, obviamente todo lo que ha hecho nadie lo ve últimamente, nada más ven las malas cosas de él, pero puedo decir que es una buena persona”.

Magaly explica que aún no hay propuesta de matrimonio, que lo que hubo fue de noviazgo y para ello Adame eligió el restaurante La Jacinta, donde hubo flores, velas y un trío, pero después de eso le Alfredo le hizo llegar un catálogo de anillos para que ella elija el que va a lucir en su mano, después de que ahora sí le pidan boda.

“Esto fue hace dos meses, no me lo esperaba, fue un día lleno de sorpresas, me invitó a cenar y cuando llegó veo todo, entonces me dijo al oído que si quería ser su novia, fue muy bonito, ese día nunca lo voy a olvidar”.

A ella no le importa el costo del anillo de compromiso que Alfredo Adame le pueda dar, porque considera que lo importante es que se lo de la persona que adora, admira y respeta, pero lo que sí tiene claro es que no será cuadrado o en triángulo, porque no quiere que le traiga mala suerte como a Belinda, pero ya está cerca de tener el elegido.

A Magaly no le molesta ser conocida en este momento como la novia de Alfredo Adame, pero señala que tienen una trayectoría de 10 años como conductora, primero en Azteca Hidalgo donde estuvo en programas de revista, de noticias, deportes, etcétera, y desde hace cinco decidió venir a la Ciudad de México a probar suerte, pero lo hizo como participante de “Enamorandonos”.

“Mi experiencia fue muy buena, desde que entré te apapachan, te arropan, en ese entonces estaba Magda Rodríguez, mi participación terminó cuando yo me divorcio y regreso a buscar el amor pero la verdad es que no encontré, me di por vencida”.

La conductora afirmó que lo vivido ahí sí era real, ella intentó hacer su vida al lado de Bruno, un concursante de República Dominicana, pero infidelidades y desacuerdos terminaron con la relación, pero ella asegura que quedaron como muy buenos amigos. Pero pese a todo Magaly considera que “Enamorándonos” fue una buena plataforma para su carrera.

“Cualquier oportunidad es buena, más estando en este medio donde hay mucha competencia tanto de mujeres como de hombres, entonces yo no digo que no al trabajo, ahorita sería un pecado si dices no a un trabajo, entonces para mí todo lo que sea radio, televisión, revista, periódico lo que sea yo le doy un sí”.

Actualmente colabora todos los miércoles en el programa de radio de Shanik Berman, donde habla de farándula y espectáculos, pero en un futuro muy cercano iniciará su canal de Youtube, donde generará contenido de este tipo. También entre sus planes está hacer teatro al lado de su novio, en la puesta en escena “Más cabronas que bonitas”, obra en la que se aborda las distintas etapas de la pareja a través de la comedia, pero aún no tienen una fecha definida para esto porque siguen en pláticas con la producción.