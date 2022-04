MIAMI.— A semanas del nacimiento de Índigo la hija de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, la familia Montaner ya se encuentra a la espera de otro bebé. Ahora es Mau Montaner y su esposa Sara Escobar, quienes anunciario que serán papás de un niño. La pareja a través de redes sociales ha mostrado las primeras imágenes del nuevo integrante de los Montaner.

Mau Montaner, hermano de Evaluna también se convertirá en papá

La familia Montaner sigue creciendo, y luego de que a principios de este mes de abril Evaluna Montaner y Camilo le dieran la bienvenida a la pequeña Índigo, ahora Mau y Sara Escobar a través de un video le han comunicado a sus fans que serán padres de un niño al que nombrarán Apolo.

Mediante un vídeo compartido en sus cuentas de Instagram, Mau Montaner y Sara Escobar sorprendieron a sus seguidores con la noticia de que serán papás de un niño. Asimismo, aprovecharon el anuncio par mostraron algunos detalles del proceso que han vivido.

En el clip se puede ver la reacción del cantante al test de embarazo, los registros de los primeros malestares de Sara, la primera ecografía y una serie de fotos de la pareja. Entre las imágenes destacan las fotos de la joven colombiana mostrando la evolución de su pancita.

Tras el anuncio de Mau y Sara, la mamá y hermana del cantante de inmediato celebraron la noticia y enviaron sus mejores deseos para la pareja y el nuevo integrante de la dinastía Montaner.

Por su parte, Evaluna Montaner celebró emocionada que su pequeña Índigo tendrá un primito de la misma edad, mientras que Marlene Rodríguez, mamá del futuro papá, expresó: “Mis hijos, ¡qué felicidad! Los amo inmenso a los tres. ¡Dios es bueno siempre!”.

Cabe destacar que el hijo de Mau se convertirá en el sexto nieto de Ricardo Montaner, quien llega después de casi cuatro años de matrimonio entre el cantante y la actriz, quienes se casaron en las playas de Tulum, Quintana Roo.

Historia de amor de Mau Montaner y Sara Escobar

La pareja conformada por el venezolano (Mau Montaner) y la colombiana (Sara Escobar) se ha consolidado como una de las más sólidas, pues a pesar de ser tan "jóvenes" ambos se han mostrado muy comprometidos con su relación, además de presumir lo enamorados que están, por ello cada que tienen oportunidad se dedican emotivas palabras y halagos mutuos.

Mau Montaner y Sara Escobar también han dejado ver que desde el inicio han fundamentado su relación en su cercanía a Dios, situación que para muchos ha sido clave para que su matrimonio vaya bien, pues tiene las mismas creencias.

“Hace ocho años nos conocimos, hace tres nos casamos y esto cada día se pone mejor. Me siento amada todos los días de mi vida. Amo cada pedacito de ti, los que conocí desde el primer año y los que sigo descubriendo cada día. Vamos por mil años más y un montón de hijos. Feliz aniversario”, escribió la joven de 31 años en su cuenta de Instagram en febrero de 2021.

Por su parte, Mau correspondió así: “Hace tres años me casé con la mujer de mi vida. La Paisa más linda que existe. No me lo creo. Dios me escogió a mí, What?!!!”.