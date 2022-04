CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka Marcos una vez más opinó sobre las distintas polémicas que se han suscitado recientemente en el medio del espectáculo. Pero fue su crítica contra Christian Nodal la que generó los comentarios tanto a favor como en contra de la actriz y bailarina cubana.

Niurka crítica a Christian Nodal: ''Son naquerías''

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la vedette nuevamente criticó los tatuajes que Christian Nodal se hizo en el rostro, incluyendo aquellos en honor a su exprometida Belinda.

De igual modo, en su encuentro con distintos medios de comunicación, Niurka lanzó sus polémicos comentarios contra el intérprete de "Botellas tras botella", de quien dijo que se veía "naco", con esas marcas en el rostro.

Niurka también recordó que hace algún tiempo le sugirió no tatuarse la cara porque quienes no lo conocen podrían criticarlo, incluso podría ser víctima de prejuicios, pues su primera impresión ante el público causaría un poco de recelo.

“Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque es su fachada. Son naquerías diferentes a las mías, la de él sí está muy de la chingada, porque parece un periódico su jeta”, comentó la cubana, provocando una que otra risa.

Cabe recordar el intérprete de "No te contaron mal" tiene varios tatuajes en el contorno del rostro y debajo de los ojos, incluyendo aquellos que se hizo en honor a su exprometida, Belinda. Actualmente, de los diseños que se hizo en honor a Belinda sólo conserva el que dice "Utopía" junto a un corazón rojo en la frente.

Niurka llamó "bobo" a Nodal por haberse tatuado la cara

No es la primera vez que Niurka arremete contra Nodal por sus tatuajes. En una ocasión pasada, la actriz de "Salomé" señaló que el cantante de regional mexicano solo se tatuó para que Belinda se sintiera comprometida y nunca lo dejara.

Asimismo, la vedette mencionó que Christian le “enseñó a la audiencia lo que no se debe hacer”.

“¿Qué creíste, que tatuándote de esa manera ella [Belinda] iba a sentir un compromiso tan grande, tan grande, pero tan grande que nunca iba a poder dejarte por el cargo de conciencia?... Lo único que hiciste con eso es mostrarle y enseñarle a la audiencia de que es lo que no se debe hacer, tan bobo”, afirmó Niurka.

En aquella ocasión, la cubana comentó que Christian Nodal era una estrella que no debía opacar su rostro "con el nombre de alguien más" pues eso solo iba a provocar distracción.

“Eres artista Nodal, eres una estrella. Has escuchado el dicho que dice: 'En la cara no, en la cara no', ¿Nunca lo escuchaste? Como vas a opacar tu rostro, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida con el nombre de alguien más que está distrayendo”, aseveró la irreverente exesposa de Juan Osorio.