¿Qué pasó con Park Jimin, de BTS? Una polémica antecede el estreno de ''With You''

Park Jimin lanzó el lunes 25 de abril el tema "With You'' junto a Ha Sung Woon, que forma parte de la banda sonora de "Our Blues", el nuevo drama coreano de Netflix que actualmente se transmite en Corea del Sur y que reúne a Shin Min Ah ("El amor es un Cha Cha Cha") con su prometido Kim Woo Bin ("Herederos") después de mucho tiempo en una producción.

El estreno, que ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones a través del canal de Yam Yam Entertainment, se vio opacado por otra noticia no tan agradable, ya que en medios coreanos trascendió la información de que el departamento de Jimin fue incautado por la Corporación Nacional de Seguro médico (NHIC), debido a un atraso en los pagos.

¿Qué pasó con el departamento de Jimin?

El departamento en cuestión se encuentra en la exclusiva zona de Nine One Hannam, en Seúl; que adquirió casi al mismo tiempo que Kim Namjoon (RM), líder de BTS. El precio del departamento, pagado en totalidad por Jimin en 2021, es de 4.7 millones de dólares (más de 95 millones de pesos mexicanos).

De acuerdo con el comunicado emitido por BIGHIT Entertainment, agencia de representación de BTS, Jimin en ningún momento fue informado sobre que tenía mensajes del NHIC notificándole que llevaba un atraso en los pagos de las primas de su seguro de salud, razón por el cual el departamento en cuestión fue incautado y se regresó al cantante una vez que liquidó la deuda.

La empresa de representación de BTS asumió la responsabilidad sobre lo ocurrido y se disculpó con ARMY, seguidores del grupo; debido al malentendido, pues asegura que la agenda apretada de Jimin causó que no fuera notificado sobre el hecho. Y es que desde noviembre pasado, el también bailarín se encontraba cumpliendo compromisos en Estados Unidos, tras lo cual en diciembre tomó unas vacaciones que se vieron interrumpidas por el contagio de Covid-19 y su operación por apendicitis en enero pasado.

"Jimin no se dió cuenta de la mora debido a su agenda de actividades (...); sin embargo, apenas se enteró de la situación él pagó todo lo que debía y el caso ya se resolvió. Pedimos disculpas por preocupar al artista y a los fans debido a la negligencia de la compañía", insistió la compañía en su escrito.

Así es la lujosa casa en la que vive Park Jimin

¿Qué dice la letra de la canción de ''With You'' de Park Jimin?

Una vez aclarado el malentendido, Jimin puede disfrutar de sumar otro éxito a su carrera ante la buena respuesta del tema "With You", de la banda sonora de "Our Blues". Se trata de un tema romántico en que se destaca la lucha por el ser amado, A continuación esto es lo que dice la letra de "With You", de Park Jimin, en español:

Quiero estar contigo

Quiero quedarme contigo como las estrellas brillando intensamente, estás brillando nuevamente.

Justo aquí a tu lado, aún estoy caminando donde quiera que vayas

Vivirás por siempre en mí, respirando profundamente conmigo

Solo tómalo todo, no soy nada sin tu amor

Te prometo que nunca dejaré tu amor

Mi corazón está latiendo por ti, por siempre y para siempre

Solo tú puedes tomar mi corazón. Querido, mi amor, amor

Quiero quedarme contigo, los recuerdos siempre están aquí en esta habitación llamada corazón

Lleno de historias contigo, no sé cuándo empezó

Quiero contarte todo de mí

Sólo tómalo todo, no soy nada sin tu amor

Te prometo que nunca dejaré tu amor

Mi corazón está latiendo por ti, por siempre y para siempre

Solo tú puedes tomar mi corazón. Querido, mi amor, amor

Quiero quedarme... rasgando mi corazón, ahora estoy en la oscuridad

¿Nos encontraremos en nuestros sueños?

Rompiendo mi corazón, aquí estamos separados

Quiero estar junto a ti