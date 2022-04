Chyno Miranda está grave de salud; ¿Qué le pasó y qué enfermedad tiene? Nacho lo explica

El cantante Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno Miranda, ha vuelto a preocupar a sus fanáticos luego de que se diera a conocer que está grave de salud. Recordemos que en 2020, el venezolano contrajo covid-19 y estuvo en coma por varios días debido a los efectos del dicho virus en su cuerpo.

Una vez que salió de terapia intensiva, las secuelas fueron otra parte difícil que tuvo que enfrentar, pues enfrentó ansiedad y depresión. También cabe mencionar que se divorció de su esposa, la influencer Natasha Araos.

Ahora, Nacho Mendoza, su compañero dentro del dúo Chino y Nacho, ha decidido dar detalles sobre el estado de salud de Chyno Miranda y su terrible enfermedad. Esto sabemos.

Chyno Miranda: ¿Qué enfermedad tiene el cantante?

El covid-19 afectó de manera permanente la salud de Chyno Miranda, pues desde que se enfermó, no se ha recuperado por completo gracias a las secuelas, pues luego de luchar con el virus, sufrió encefalitis, la cual la detectó tras sentir molestias, hormigueo, entumecimiento y dolores fuertes en sus piernas.

Pero, ¿qué es la encefalitis? La encefalitis es un padecimiento que irrita e inflama el cerebro, luego de una infección por un virus, los síntomas son los siguientes:

Fiebre

Dolor de cabeza

Baja de energía y apetito

Torpeza

Desorientación,

Poco control del temperamento

Vómitos

Esa condición se fue agravando y ha hecho que el cantante se encuentre muy mal incluso a casi dos años de su contagio; sus familiares y amigos están preocupados, ya que temen que su condición empeore.

Asimismo, cabe mencionar que otra de las afecciones que enfrentó Chyno Miranda a causa del coronavirus fue a una neuropatía periférica, lo que le quitó el habla, el poder caminar, entre otras cosas.

Chyno Miranda: ¿Cuál es su estado de salud hoy? Nacho pide "un milagro"

Nacho se ha mostrado preocupado por la salud de su colega en más de una ocasión y a través de una entrevista con el programa “Hoy Día”, expresó que no ha podido contactarse directamente con Miranda, pero sí con su familia, quienes le aseguraron que está estable:

“A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”.

Sin embargo, el cantante sorprendió al pedir que rezaran por la recuperación de su compañero, pues requería de un milagro: