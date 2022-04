Conductor de ''Venga la Alegría'' explota tras ''polémica'' pregunta: VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.— El conductor de "Venga la Alegría", William Valdés se mostró muy enojado luego de ser cuestionado sobre sus preferencias sexuales. A través de un vídeo, el presentador de origen cubano también señaló con gran molestia que salir en la televisión no lo obliga a compartir su vida privada. El integrante del matutino de TV Azteca muy enojo habló sobre los recientes rumores en los que se señaló que estaba en busca de pareja en una app.

Conductor de ''Venga la Alegría'' explota tras ''polémica'' pregunta

William Valdés, explotó contra los recientes rumores que han surgido sobre su orientación sexual, y a través de su canal de YouTube compartió un vídeo en el que con gran molestia decidió hablar sobre todas las especulaciones que ha surgido en torno a su vida privada.

El conductor de "Venga la Alegría" inició señalando que desde su llegada a México ha tenido que lidiar con el ‘abuso’ de algunos medios, que han enfocado su atención en su vida privada y no en la profesión que desempeña. Valdés también mencionó que las notas de este tipo que se han publicado, solo han tenido el objetivo de dañar su imagen, pero él no comprende por qué.

“Han tratado de desvalorizar mi trabajo, de dañar mi imagen y no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos encabezados yo no los conozco, nunca les he hecho nada y me pregunto ¿por qué querrán dañarle la imagen a un conductor extranjero, cubano?”, puntualizó con molestia William.

¿William Valdés es gay?

Sobre sus preferencias sexuales, el cubano indicó que "esto" ha sido una "duda" que siempre le cuestionan, por lo que de modo contundente respondió de una vez por todas: "‘¿Cuál es la sexualidad de William?".

“La gente siempre pregunta: ‘¿Cuál es la sexualidad de William?’ Y aquí les va mi respuesta: ¡qué pu*** te importa! Mi sexualidad es mía porque yo la vivo y he decidido no hablar de ella, sea bisexual, se no binario, sea heterosexual, sea gay… no les importa”, agregó muy enojado y con el afán de señalar que el tema de sus preferencias siempre ha sido algo que causa morbo en tres la gente.

Partiendo de lo anterior, el presentador mencionó que no le molesta que hablen bien o mal de él, pero si destacó que el hecho de ser una persona pública no lo obliga a hablar de temas tan privados:

“No porque yo sea un conductor, una figura pública, la gente tiene que saber cuál es mi sexualidad, eso es algo privado… yo no escondo absolutamente nada, simplemente no tengo que dar explicaciones a absolutamente nadie ¿por qué chin*** me lo quieren robar?”, aseveró Valdés de forma tajante.

¿El conductor de ''Venga la Alegría'' está en busca de pareja en apps de ligue?

Por último, pero no menos importante, William Valdés, conductor de ''Venga la Alegría'', quiso aclarar el rumor sobre que esté buscando pareja de su mismo género a través de una aplicación de citas.

En su vídeo, el conductor de "Venga la Alegría" desmintió este rumor destacando que si un día decide abrir esta parte de su vida al público será porque él así lo decidió.

“Primero que nada es mentira que yo esté en esta plataforma, en qué cabeza cabe que alguien como yo tan público esté en esta aplicación. El día que yo quiera hablar de mi sexualidad lo voy hacer porque yo quiero, no porque gentuza como esta decida por mí”, sentenció el presentador del matutino de TV Azteca.