Lis Vega luce un irreconocible; responde a críticas sobre el cambio en su rostro

CIUDAD DE MÉXICO.— Lis Vega ha causado gran impacto luego de presumir varios cambios radicales en su rostro. Las distintas cirugías y procedimientos a los que se habría sometido han provocado que la vedette de 44 años luzca irreconocible, incluso parece otra persona completamente distinta a la cubana que muchos recordaban. Sin embargo, sus cambios físicos también le han valido una ola de críticas, por lo que cansada de los ataques, decidió responde a todos los que hablan de la notoria modificación en su cara.

¿Qué se hizo? Lis Vega luce un irreconocible; así ha cambiado el rostro de la cubana

Desde hace un tiempo, Lis Vega ha tenido varios cambios en su rostro, mismos que han desatado la crítica, pues la cubana tiene una apariencia poco o nada parecida a la de hace unos años. Asimismo, la vedette ha señalado que a pesar de los comentarios negativos, ella asegura que su transformación física la tiene muy satisfecha, pues le gusta lo que ve.

Y es que Liseska Vega Gálvez, más conocida como Lis Vega, estaría contenta con el aumento de labios que se realizó y que le han hecho lucir una boca más voluminosa. Pero también estaría feliz con el cambió en su nariz (rinoplastia) y la posible extracción de las bolas o bolsas de Bichat (bichectomia).

Lis Vega luce responde a críticas sobre el cambio en su rostro

Tras la gran cantidad de comentarios negativos que ha recibido, la vedette cubana ha roto el silencio y decidió hablar de los cambios físicos que ha tenido.

En un encuentro con medios de comunicación, la también actriz indicó que no le importa lo que digan de ella porque es feliz así. De igual modo, la bailarina de 44 años, cuestionó "cuál es el problema, pues era su decisión". Incluso, Lis confesó que a sus papás no les gustan sus cambios, pero eso no le ha impedido seguir modificándose la cara.

“Cuál es el problema, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses por encima de mis papás que no les gusta, a mi mamá o por encima de amigos que me dicen: estás muy exagerada y yo '¡no me importa!', a mí me gusta lo que veo y la Lis de antes, la gente que quiera vivir en la Lis de antes pues los invito a que sigan allí en el pasado, esa persona no existe, ni internamente ni externamente”, explicó la cubana en tono serio.

Sobre el notorio aumento en sus labios Lis explicó que se modificó los labios luego de sufrir una caída hace años en el Salón México, en esa ocasión le tuvieron que poner nueve puntos en los labios y posteriormente se inyectó ácido hialurónico.

En cuanto a la crítica de su paisana Niurka, quien aseguró que auque era menor que ella, se veía "más estirada", Lis, quien ha participado en telenovelas como “Contra viento y marea”, “Duelo de pasiones” y “Santa Diabla”, indicó que los cambios en su cara "la han ayudado a avanzar".

"Para mí ha sido muy difícil el ponerme labios, el querer avanzar en la vida, sanar mi alma, ser otra persona, recuperar mi vida, y todo viene por un sinfín de problemas que tenemos, inseguridades”, sentenció la vedette.

Cabe destacar que actualmente, Lis es parte del proyecto de Hoy, “Las estrellas bailan en hoy”, que se estrenará el próximo 2 de mayo.