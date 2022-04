¿Quién es Jay Park y por qué ''molesta'' su amistad con Jungkook de BTS?

Jay Park, cuyo nombre coreano es Park Jae Beom, es un conocido rapero y productor musical que ha llegado a consolidar su carrera en Corea del Sur, no sin protagonizar varias polémicas, entre su salida del grupo de K-Pop 2PM y sus presuntos comentarios racistas.

El cantante y bailarín nacido en Seattle, Washington (Estados Unidos); vuelve a estar en boca de varios al revelarse a través de una fotografía su amistad con el cantante de BTS Jungkook, Muchos retomaron el polémico pasado de Jay Park para cuestionar qué tan buena influencia es para el integrante de bantang.

¿Por qué Jay Park es un artista polémico?

La principal razón de que se considera a Jay Park como un cantante polémico está detrás del hecho de que no teme decir lo que piensa. A diferencia de otros artistas en Corea del Sur, que cuidan cada detalle de la imagen que proyectarán al público; Park no tiene reparo en hablar de forma, quizá, demasiado honesta para la cultura coreana.

Esto, en realidad, tiene que ver con su educación más liberal, ya que creció en Estados Unidos antes de hacer casting en JYP Entertainment, para trasladarse a Corea del Sur donde dedicó cuatro años de entrenamiento que lo llevó debutar como "idol", siendo el líder de 2PM en 2008.

Sin embargo, cuando estaba por cumplir un año de este sueño, se hicieron virales viejos mensajes que escribió a través de la red social MySpace -en 2005- en los que decía: "Corea es gay..." y "Odio a los coreanos". Esto causó una ola de malos comentarios, la mayoría acusando de racista al intérprete, quien prácticamente tuvo que salir huyendo del país ante el odio generado en su contra por lo que escribió cuando apenas tenía 17 años.

Aunque ofreció disculpas por sus escritos y los seguidores de 2PM reclamaron a JYP que no cuidara a su artista al no hacer una investigación sobre lo sucedido, Jay Park mantuvo su popularidad en Corea del Sur, lo que se demostró unos meses más tarde cuando presentó el cover "Nothin 'on You" del rapero estadounidense BoB, con su propia letra de rap. Park subió el vídeo a YouTube y en pocas horas alcanzó más de dos millones de reproducciones.

Lo anterior hizo que lograra un contrato con SidusHQ, uno de las mayores agencias en Corea del Sur, redebutando como cantante solista y actor en 2010. Desde entonces se convirtió en uno de los máximos exponentes del hip-hop en el país asiático, logrando tan solo tres años después fundar su propio sello discográfico independiente AOMG, que mas tarde co-dirigió con Simon Dominic.

En 2017 se convirtió en el primer artista asiático en lograr un contrato con Roc Nation, empresa fundada por el rapero estadounidense Jay-Z.

Aunque desde 2020, Jay Park ha hablado de un retiro musical debido a que como CEO de una empresa musical además se dedica a producir, componer e impulsar a sus artistas, lo cierto es que continúa realizando sus múltiples trabajos y colaborando con varios artistas.

Jay Park VS. ARMY

Siendo un artista "sin filtro", Jay Park no tiene reparo en pelear o contestar vía Twitter a todo aquel que le critique, por lo que ha protagonizado varios escándalos en redes sociales.

Apenas en 2021 protagonizó un debate con varias ARMY, luego de que declarara que BIGBANG es para él la mejor boyband de K-Pop en la historia, siendo que es conocido fanático de la agrupación tanto en sus performance como en su estilo musical, que va acorde con el hip-hop que él hace.

No obstante, es sabido que ARMY considera que BTS "pavimentó" el camino para que otros grupos de K-Pop, al menos para los de la cuarta generación que incluye a BLACKPINK, entre otros. Sin embargo, Jay Park es un artista consolidado que no teme responder a las críticas, mientras sostiene sus opiniones; aunque también sabe reconocer cuando se equivoca con algo -con BIGBANG no.

Hace tan solo unas semanas volvió a estar en la mira de ARMY, luego de compartir una imagen junto a Jungkook de BTS. Ante esto, varias seguidoras recordaron el pasado del rapero, acusándolo también de machismo y xenofobia. A la vez, otro grupo creó la tendencia #RespectJungkook, recordando que es un hombre adulto que puede elegir libremente sus amistades.

El "amar" a alguien, NO te da derecho a decirle cómo vestirse, con quién estar, o qué opinar.

No es tú objeto.

Si querés juguetes, andá a mattel y comprate un par.

Pero a este chico de acá, solo #RespectJungkook pic.twitter.com/ymIA8Z34ZU — Shiori 7 uD83DuDC9C taekook (@Shiori84377488) April 27, 2022