Raymix participa en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Raymix, quien se hace llamar “El Rey de la Electrocumbia”, está preparando su participación en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, “reality” que se estrenará el próximo lunes 2 de mayo.

El cantante y productor reconoce que el baile no es su fuerte, pero pondrá lo mejor de sí mismo para dar una buena competencia.

Raymix se dice contento de haber sido invitado porque es un “reality” que ha tenido buena respuesta en la barra nacional de televisión.

Aunque insiste en que su fuerte es producir, cantar y hacer electrocumbia, aceptó enfrentarse a este gran reto. “Mi mamá me dijo: ‘ándale, atrévase...’”.

“El Rey de la Electrocumbia” comenzó anteayer a practicar sus coreografías y ya tuvo su primer accidente, pues se lastimó el tobillo izquierdo.

Confiesa que ante la falta de práctica para el baile, el primer día fue algo difícil.

Está consiente que es parte de los retos que deberá enfrentar y por ello le pondrá todo el ímpetu.

Aunque el “reality” de baile arrancará el próximo lunes, aún no le han dado la fecha de su participación.

“Le pido a la gente que esté un poco pendiente de mis redes sociales y del programa ‘Hoy’, ahí se publicará todo sobre la competencia. Les agradezco su apoyo”.

Hasta el día de esta entrevista con el Diario el participante no sabía quiénes serían sus contrincantes.

Lo más importante para el cantante no es llevarse el primer lugar —aunque no por ello dejará de dar todo— sino disfrutar al máximo esta experiencia. “Quiero aprender a bailar, porque es algo que no domino”, insiste.

Raymix comparte que estuvo en la NASA cuando estudiaba la carrera de Ingeniería Aeronáutica en México y participó en un proyecto de fabricación de un nanosatélite.

Pero la música es algo que siempre lo ha alimentado, por ello cuando sus estudios lo permitían, ocupaba su tiempo libre en componer, y fue así como nació su primer tema “Mujer”, a los que le siguieron “Ángel malvado”, “Primer beso” y “Tú y yo”(a dueto con Paulina Rubio), éste último tema se colocó entre los primeros lugares por varias semanas.

Todo lo que ha ocurrido en la vida profesional de Raimix son cosas buenas, asegura.

Ante este nuevo reto en su camino artístico, dice que su mejor arma son las ganas de aprender.

Raymix estará de gira en Estados Unidos entre junio y julio, y desea algún día cantar en Mérida.

En @raymixmusic se puede conocer más sobre la carrera de este artista.— CLAUDIA SIERRA MEDINA