Christian Nodal revela los motivos por los que terminó con Belinda

AGUASCALIENTES.— Christian Nodal habló sobre su ruptura con Belinda. En distintas entrevistas dadas desde Aguascalientes, el cantante señaló que el fin de su relación con la intérprete de "Sapito" no fue por razones económicas como se especuló. Asimismo, el intérprete de "Adiós amor" indicó que no hay cabida para una reconciliación, sin embargo, aprovechó para desearle lo mejor a la también actriz. Nodal puntualizó que si antes no había hablado del fin de su compromiso con Belinda fue porque no quería que tachen a nadie como responsable.

¿Por qué terminaron? Christian Nodal habló por primera vez de su ruptura con Belinda

En entrevista con el programa "Venga la Alegría", Christian Nodal habló por primera vez sobre su rompimiento con Belinda a pesar de estar comprometidos y asegurar en más de una ocasión que era "el amor de su vida y la mujer con la que quería formar una familia".

Sin embargo, luego de más de tres meses separados, el cantante dio sus primeras declaraciones en una plática con Laura G, quien fue directa y le preguntó ¿Qué pasó?

El joven de 23 años — quien el pasado 12 de febrero de 2022 compartió un comunicado en sus historias de Instagram con el que anunció el fin de su relación con Belinda— confesó que surgieron diversas cuestiones que impidieron que lo suyo con la cantante nacida en España pudiera funcionar.

"¿Nos quieres compartir qué pasó, estás bien?", le preguntó Laura G en la charla. A lo que el cantante de regional mexicano respondió: 'Estoy bien', sí, tranquilo, pero no quiero compartir qué pasó".

Sin embargo, el cantante concedió otras entrevistas exclusivas al programa "Hoy" y para Las Estrellas, fue a estos medios a los que les habría revelado las razones por las que terminó con Belinda.

Nodal niega que su ruptura con Belinda haya sido por dinero

Desde Aguascalientes, en donde estuvo presentándose en el palenque de esa ciudad, Nodal dio más detalles acerca del por qué terminó su compromiso con la intérprete de "Bella Traición". Christian aseguró que el dinero no fue motivo, asimismo, destacó que Belinda y él vivieron muchos momentos bonitos.

“Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar”, externo el cantante con el fin de desmentir cualquier rumor que surgió en torno a su romance con la cantante.

Christian Nodal también quiso aclarar lo que significó para él salir con Belinda durante varios meses, pues recordemos que la pareja hizo pública su relación sentimental un cuatro de agosto de 2020.

“Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos, momentos malos como todo”, mencionó el intérprete de "No te contaron mal".

Ante la insistencia del entrevistador por conocer más sobre el por qué de su ruptura con la intérprete de "Egoísta", Nodal confesó que no había querido hablar del tema, porque no quería que los fans señalaran a alguien como responsable de la ruptura.

“Lo único que yo nunca quise era que alguien fuera el culpable, ¿Me entiendes? Yo quería dejar las cosas así, porque a veces como tú sabes, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas”, explicó Christian.

¿Christian Nodal podría reconciliarse con Belinda?

En entrevista con Tania Rincón para el programa "Hoy", el cantante de 23 años fue cuestionado sobre su ruptura y la posibilidad de una reconciliación. Aunque el cantante se mostró un poco cortante, terminó afirmando que él y Belinda pusieron punto final a su relación de poco más de un año.

"¿Qué cosas han cambiado de diciembre acá, cómo estás ahora?", fue la curiosa pregunta con la que Tania intentó abordar el tema de su ruptura con Belinda, sin embargo, Nodal se muestra pensativo, por lo que la conductora sugiere en voz baja que "ya no va a haber boda", por lo que él termina riendo tímidamente y reitera que no.

Tania vuelve a insistir con el tema al preguntarle "sí está bien y todo en orden", por lo que él afirma que sí. Es tras este momento que la expresentadora de "VLA" le cuestiona: ¿No vamos a tener una segunda parte de esa historia?, y Nodal en voz baja y con risas nerviosas termina respondiendo: "Mmm, esas cosas son privadas". No obstante, más adelante dejaría ver que no piensa en una reconciliación.

Christian Nodal le desea lo mejor a Belinda

El intérprete de “Botella tras botella” aprovechó la entrevista dada a Televisa para enviarle los mejores deseos a su exprometida.

“Más allá yo estoy bien y espero que ella esté bien y siempre le esté yendo increíble”, expresó el cantante, quien enfatizó que vivió grandes momentos con Belinda.

Por ahora, Christian Nodal se encuentra enfocado en su carrera, tras la firma de un nuevo contrato con Sony Music, además de que pronto inaugurará un estudio de tatuajes, el cual sería el inicio de una cadena que tiene planeado crear.