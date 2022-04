Exatlón México: Exparticipante rojo da a conocer el fallecimiento de sus padres (FOTO)

Adrián Medrano, famoso participante rojo de Exatlón México, dio a conocer la terrible noticia sobre la muerte de sus padres a través de sus redes sociales. El también paracaídista les dedicó unas bellas palabras y varios de sus compañeros le dieron apoyo y muestras de cariño ante este dificil momento.

Adrian Medrano de Exatlón México revela cómo murieron sus papás

En dicha publicación hecha en su cuenta de Instagram (@adrianmerdranor) declaró que sus papás murieron a causa de un accidente de tránsito provocado por un conductor imprudente.

En las imágenes compartidas por Adrián Medrano se le ve acompañado de toda su familia en una primera fotografía, mientras que en la segunda aparece muy contento abrazando a su mamá antes de saltar en paracaídas, en tanto que, en una tercera imagen se le ve junto a su padre durante una rodada en motocicleta. Por último, compartió una imagen de sus padres muy sonrientes.

“Con el corazón roto les doy la noticia más triste de mi vida, hace solo unos días mis papás perdieron la vida en un accidente de tránsito, ocasionada por un conductor imprudente."

“Lo informo también para agradecer públicamente, todo lo que fueron mis padres para mí, mis pilares, mi ejemplo, los que me enseñaron a ganarme las cosas, e impulso para llegar a donde he llegado”, expresó.

Adrián Medrano no dio a conocer más detalles al respecto, y, por el momento, es la única declaración e información que ha dado al respecto.

Atletas de Exatlón México apoyan a Adrian Medrano por la muerte de sus padres

Sin duda alguna Exatlón México forma amistades dentro y fuera del reality, tan es así, que varios de los compañeros de Adrián Medrano que participaron en el programa le dieron muestras de apoyo y cariño ante la situación tan complicada que está viviendo por el fallecimiento de sus papás.

Personalidades como Dann Noyola, Christian Anguiano, Casandra Ascencio, Pamela Verdirame, Mariana Ugalde, entre muchos otros mandaron fuerza al paracaídista y le hicieron saber que cuenta con ellos para todo lo que necesite.

"Hermano lo siento mucho fortaleza y sabiduría para seguir adelante, siendo esa increíble persona, te quiero y si te puedo ayudar en algo aquí estaré" Dann Noyola

"Ellos me dieron un hogar cuando más lo necesite y me hicieron formar parte de su familia. Estoy y siempre estaré contigo mi hermano. Los extrañaré toda la vida y los recordaré por todo el apoyo y cariño que me dieron" Christian Anguiano

"Lo siento tanto amigo te acompaño en este dolor tan grande, que Dios te llene de fortaleza un abrazo fuerte" Jazmín Hernández

Incluso Antonio Rosique, la máxima autoridad de Exatlón México, envió sus condolencias al participante de la tercera temporada.

Lo siento muchísimo Adrián. Solo Dios sabe por qué haces las cosas. Te mando un abrazo con todo mi cariño

¿Quién es Adrián Medrano de Exatlón México?

Adrián Medrano fue uno de los participantes del equipo rojo de Exatlón México en la temporada Titanes vs Héroes Previamente, Adrián participó en la tercera temporada del Exatlón.

Además de ser uno de los participantes de Exatlón México y atleta, Adrián Medrano es filántropo y conferencista motivacional, actualmente está enfocado en motivar a niños con cáncer, autismo y síndrome de down para combatir sus padecimientos.

"Un niño admira a un superhéroe. Va ser fiel y le va creer. En una sociedad tan compleja, en donde unos aman y otros odian, un héroe representa esa motivación (…) visito hospitales con niños que pueden perder su motivación" dijo en una entrevista

Adrián Medrano es originario de Aguascalientes. Su cumpleaños es el 3 de junio y tiene 31 años de edad. Además posee certificación como paracaidista profesional.