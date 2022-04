Marta Guzmán comparte su primera FOTO sin cabello a causa del cáncer que padece

Marta Guzmán, conocida conductora de televisión, reveló que padece cáncer de mama desde hace unos meses y ahora, quiso compartir parte del proceso con sus seguidores publicando su primera foto sin cabello debido a las fuertes quimioterapias a las que se está sometiendo.

Marta Guzmán revela que la caída de cabello la ponía triste

Marta Guzmán compartió en Instagram una fotografía en la que explica cómo es que ha sido para ella el perder su cabello debido al cáncer de mama. La conductora se sometió a un tratamiento de quimioterapias del que una de las reacciones es la pérdida de pelo.

"Sé que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste”

La comunicadora agregó que sus hijos la acompañaron en el proceso de raparse luego de que su doctora le dijo que tenía dos opciones; una de ellas conservar el pelo con un aparato “que te enfría el cuero cabelludo” sin garantía de que no se le iba a caer gran parte de él o buscar una peluca oncológica.

“Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”

La exconductora de ”Primero noticias" en Televisa, detalló que conservó su cabello lo más que pudo, sin embargo, una vez que comenzó a caer, se había quedado calva en tres días.

“Así me veo sin peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”

En su mensaje, Marta Guzmán recomendó a las mujeres tocarse y hacerse mastografías, así como ultrasonidos cada año. Destacó que su historia hubiera sido otra “si no hubiera detectado el cáncer de mama a tiempo”.