Ingrid Coronado y Anette Michel: ¿Hay rivalidad? Daniel Bisogno revela qué pasó entre ellas

Ingrid Coronado y Anette Michel son dos de las conductoras más famosas que TV Azteca ha tenido. Ambas formaron parte del programa matutino "Tempranito", el cual alcanzó un éxito inigualable. Sin embargo, mucho se especuló sobre una supuesta rivalidad entre ambas, tan es así que actualmente no se hablan.

Ahora, ha sido Daniel Bisogno, quien compartió escena con las dos, quien ha hablado al respecto sobre la enemistad que hay entre Ingrid Coronado y Anette Michel. Aquí los detalles.

Así nació la rivalidad entre Ingrid Coronado y Anette Michel

Hace unos años, durante el programa Historias Engarzadas con Móncia Garza, Anette Michel contó su versión de los hechos sobre por qué no tenía buena relación con Ingrid Coronado y es que la exconductora de Masterchef México relató que ella no sabía con exactitud el motivo por el cual su compañera en "Tempranito" había dejado de hablarle.

Anette contó que tenían buena amistad e incluso relató que le tiene mucho cariño y aprecio a Ingrid Coronado. Asegura que ninguna le falló a la otra en ningún momento y que por esa razón no sabe realmente qué fue lo que le molestó.

Por otro lado, ella sabía que Ingrid había iniciado una relación con Samuel Tacher, expareja de Silvia Navarro, una de las mejores amigas de Anette Michel. Sin embargo, cuando el romance entre Samuel e Ingrid acabó, ella le marcó para hacerle saber que si lo necesitaba podía contar con ella, pero, desafortunadamente fue ignorada. Esa fue la razón por la que ella decidió tomar distancia.

"No sé que le hice, no sé en qué le fallé, porque yo siempre hablo de mis errores. Ella a mi, no me hizo nada. Ella a mi, no me falló. Simple y sencillamente algo pasó, justamente cuando ella tiene esta relación. Entonces dije 'no, si ella no me quiere, pues yo mejor me alejo y la dejo en paz'" comentó Anette

Daniel Bisogno revela que Anette Michel sacó "a golpes" a Ingrid Coronado de su casa

Daniel Bisogno contó también en 'Historias Engarzadas' que Anette Michel nunca hizo malos comentarios de Ingrid Coronado, sin embargo, sí confesó que a Ingrid le cuesta mucho trabajo convivir laboralmente con otras mujeres, dando a entender que quiere tener toda la atención en ella.

"Anette Michel es una mujer que no tiene problemas de celos, de envidias, es totalmente transparente y no tiene broncas con nadie. Ingrid también es muy linda, pero a ella sí le cuesta mucho... Ingrid hasta el momento no ha podido trabajar con ninguna mujer; no hay una mujer con la que haya trabajado con la que no se haya peleado"

Incluso, el conductor de Ventaneando recordó que en una ocasión Anette Michel terminó corriendo de "las greñas" a Ingrid Coronado.

Todo sucedió durante una reunión en la que ambas bebieron de más y el alcohol hizo efecto en ellas. Ingrid Coronado le propuso en tono de broma cambiar de parejas, lo cual no fue tomado bien por Anette, quien se apresuró a sacarla de su casa.

"Anette la agarró de la greña y la sacó de la casa, pero de la greña la aventó y cerró la puerta. Ya después nos acordamos y nos reímos porque fue una cosa que pasó sin mayor trascendencia",

Hasta ahora, ni Ingrid Coronado ni Anette Michel se dirigen la palabra y Daniel Bisogno lo confirmó en su momento cuando aseguró que Anette saludaba a la exesposa de Fernando del Solar y ella ni siquiera le contestaba. Simplemente la ignoraba.