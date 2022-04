Mánager de Chyno Miranda revela cuál es el estado de salud del cantante

EE.UU.— Julio Ducharne, mánager de Chyno Miranda dio a conocer cuál es el actual estado del cantante venezolano, esto luego de que en días recientes se especuló que el intérprete de "Andas en mi cabeza" se debatía entre la vida y la muerte tras una presunta recaída que afectó gravemente su salud. A este rumor se unió la evidente preocupación que mostró su compañero Nacho, quien sin dar muchos detalles pidió oraciones para su amigo, quien aparentemente estaba pasando por una difícil situación.

Mánager del cantante Chyno Miranda revela cuál es el estado de salud

El mánager del cantante venezolano reveló que Chyno Miranda se encuentra en recuperación y desmintió que estuviera al borde de la muerte en un hospital como se especuló en días recientes. Asimismo, el representante del duo "Chino & Nacho" destacó que el intérprete de "Me voy enamorando" está en casa.

"Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia", dijo en entrevista con Diario Libre.

Sobre la presunta hospitalización de emergencia de Jesús Miranda (nombre real de "Chyno") en enero, Julio Ducharne también se pronunció al respecto. El mánager aseguró que los medios que reportaron aquella situación mintieron, pues eso no pasó.

"La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten", dijo Ducharne a un periódico dominicano.

"La familia está enfocada en su recuperación, cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud", concluyó el representante de Chyno.

Lo que sí es un hecho, es que desde 2021 el intérprete de "El peor" dejó Miami y se mudó a su natal Venezuela para estar con su familia durante su recuperación.

¿Qué le pasó a Chyno Miranda?

El 9 de noviembre de 2020, Chyno Miranda dio a conocer a través de las redes sociales que no estaba bien de salud, pues contrajo Covid-19, enfermedad que le provocó una neuropatía que lo dejó en silla de ruedas durante semanas.

"En los primeros meses del año, empezó con unas breves, pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando. Dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más", se lee en el comunicado de prensa que publicó en 2020.

Desde entonces está en tratamiento y aunque su recuperación es notable, todavía no está cien por ciento sano.

Si bien en julio de 2021, sorprendió a sus fans al subirse nuevamente al escenario con Nacho en los Premios Juventud, donde demostró que su salud había mejorado, también dejó ver que todavía no está del todo recuperado, pero le estaba hechando muchas ganas.

Fue hasta septiembre de ese mismo año que el cantante anunció su retiro temporal de las redes sociales y de la vida pública para enfocarse en su recuperación.

¿Qué dijo Nacho para causar alarma sobre la salud de Chyno Miranda?

Su amigo y excompañero Nacho habló de la salud de Chyno Miranda. El cantante desató la preocupación, pues pidió a sus seguidores orar por la pronta recuperación de Chyno. El intérprete de "Lo que no sabes tú" también señaló que su colega "debe tener puesta toda su energía en recuperarse".

"Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro", externó el cantante en el programa "Hoy día".

Tras el revuelo que causaron las palabras de Nacho, posteriormente aseguró que se comunicó con la familia del Miranda y ellos le aseguraron que había "buenas noticias".

"Está enfocado en su recuperación cien por ciento. A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias... Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había", contó al mismo medio antes mencionado.