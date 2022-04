¿Quién se quedó con la herencia de Alejandra Guzmán? Frida Sofía reacciona

EE.UU.— Alejandra Guzmán y la disputa que sostiene con su hija Frida Sofía sigue siendo lo único que las une, pues recientemente se filtraron unos audios en los que la cantante externó su deseo por cortar toda relación con ella. En ese mismo material difundido por un medio de circulación nacional, se expuso que la intérprete de "Mala hierba" desheredó a su única hija, y le dejó todo a su sobrino Apolo. Tras esta filtración, Frida ha reaccionado de un modo inesperado.

Luego de que la revista TVNotas se encargó de dar a conocer unos audios en los que presuntamente Alejandra Guzmán decidió desheredar a su hija Frida Sofía y cambiar su testamento. El programa "El gordo y la Flaca" entrevistó a la también hija de Pablo Moctezuma para preguntarle qué pensaba que su mamá la había dejado sin herencia.

A diferencia de otras ocasiones, Frida Sofía sorprendió al reaccionar de forma muy calmada a los cuestionamientos del reportero, a quien le indicó que lleva años sin hablar con su mamá y que desconoce lo que se publicó en el medio impreso.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo, declaró la influencer al programa de "El Gordo y la Flaca".