Vanessa Claudio y Carlos Arenas: La conductora revela por qué terminaron (VÍDEO)

Vanessa Claudio y Carlos Arenas son unos de los conductores más conocidos en México. Ambos formaron parte de TV Azteca en más de un programa y sin duda, ahí forjaron su carrera como presentadores.

Es bien sabido que ambos famosos tuvieron un noviazgo, sin embargo, todo parece indicar que no fue miel sobre hojuelas, pues ahora ha sido Vanessa Claudio quien rompió el silencio sobre su romance con Carlos Arenas. Esto fue lo que dijo.

Vanessa Claudio y Carlos Arenas se conocieron cuando eran conductores de "Venga la Alegría". Ahí comenzaron una amistad que poco a poco se convirtió en algo más, pues la química que mostraban dentro y fuera de cámaras era innegable.

Comenzaron su noviazgo y, desafortunadamente las cosas no funcionaron y al poco tiempo terminaron. Sin embargo, los rumores sobre los motivos de su ruptura no tardaron en llegar, ya que se hablo de infidelidades y engaños e incluso señalaron a Vaenssa como "el problema" de la relación.

View this post on Instagram

Ahora, durante el programa "Pinky Promise" con Karla Díaz, la conductora de "Al extremo" en TV Azteca, reveló que una de las razones por las que terminó con Carlos Arenas fue por lo tóxico que era con ella.

Durante la charla Karla le preguntó a Claudio que "Del 1 al 10 qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué", a lo que la entrevistada contestó que la celaba "hasta por el viento".

"La toxicidad era mucha. Estaba loco, se despertaba y decía: ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento... me tenía que poner short debajo de la falda, no podía, era tóxico", dijo.