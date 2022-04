Eugenio Derbez participa en “The Valet”, de Star+

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Filmada en plena pandemia, siendo también la última película en la que participó Carmen Salinas, la nueva cinta protagonizada por Eugenio Derbez se estrenará en “streaming” en mayo.

La comedia romántica “The Valet”, es el octavo largometraje en el que trabaja el mexicano, quien hace 7 años optó por probar suerte en Estados Unidos, dejando a un lado la comodidad que tenía en el mercado mexicano y Televisa.

Star+ será quien la tenga en plataforma, luego de que Disney anunciara la propiedad del título hace medio año.

La cinta cuenta la historia de una estrella de cine (Samara Weaving, “Nine Perfect Strangers”) quien contrata a un hombre que estaciona autos para ayudarla a tapar la relación que sostiene con un hombre casado.

Los medios estadounidenses resaltan que Derbez integra el elenco de “CODA”, reciente ganadora del Óscar a Mejor película.

“Fue una decisión arriesgada venirme para acá, pero cuando pasan cosas como esta, pienso que fue bueno”, expresó este año Derbez, tras el anuncio de la nominación de “CODA” al premio de la Academia.

“Geotormenta”, “Dora la exploradora”, “El cascanueces y los cuatros reinos” y “Hombre al agua”, son algunos de los filmes en los que participó el actor.

A fines del 2021 rodó “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, compartiendo créditos con Kevin Alejandro (“Arrow”), Luna Blaise (“Manifest”) y Eva Longoria (“Esposas desesperadas”).

“Es una película chiquita, hermosa, que habla de dos adolescentes que están encontrando su sexualidad; soy el papá de uno de ellos”, detalló en su momento.

“The valet” es su próximo estreno internacional.