OV7 se presentará en Monterrey el 1 y 2 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— No importa que el tiempo pase, quienes crecieron juntos siempre tendrán un lugar especial para el otro. Los fans de OV7, por ejemplo, dirían “No me voy”, en relación a uno de los éxitos de esta banda, una de las más populares del pop en México y habla hispana.

Los integrantes lo remarcarían con un “Te quiero tanto”, pues ese es el sentimiento que privilegiaron estos meses para retomar la gira suspendida en medio de la pandemia y, como se dijo, por diferencias entre ellos.

“Creo que para el mundo entero (lo ocurrido por el Covid-19) fue una sacudida muy importante, quien no haya aprendido lo verdaderamente valioso en esta pandemia creo que está perdido”, dice Lidia.

“A nosotros siete como individuos nos dio una enseñanza, nos hizo tomar esa distancia que era necesaria para sanar cosas para cada uno: hacer una introspección en el ser, lo que hemos hecho bien o mal, en los errores, aciertos y revalorar la verdadera amistad y cariño y cosas que valen verdaderamente la pena”.

Lidia, junto con sus compañeros de la banda —formada en 1989— conversan sobre qué se necesitó para dejar atrás las diferencias y retomar su gira por los 30 años, que comenzará el 1 y 2 de septiembre en Monterrey, y que continuará el 6, 7 y 8 del mismo mes en el Auditorio Nacional.

M’balia dice que bastaron cinco minutos de sentarse y platicar sobre lo que estaba bien o mal para poder llegar a un acuerdo.

Aclara que lo más importante fue recordar lo que han vivido desde que tenían 9 años, porque hubiera o no diferencias, siempre tenían que comprender que eran compañeros en el mismo camino.

“Desde entonces aprendimos a trabajar en equipo y a que teníamos que solucionar nuestros problemas, porque en el escenario todo se nota; hay muchos artistas que dicen que no se nota y sí se nota, y para eso fue una clave desde un inicio, como marido y mujer de ‘nunca se acuesten enojados’, así era la dinámica del grupo: nunca subir a un concierto enojados”, detalla.

Todo este tiempo se manejaron rumores en torno a problemas internos en la agrupación, desde diferencias en los términos de los contratos, hasta en las actitudes entre los integrantes, los cuales, se dijo, eran cada vez más difíciles de resolver.

“En todos estos conflictos, como separación y diferencias, fue prioridad regresar a lo básico y decir ‘ok, esta pandemia nos sacó lados muy buenos o malos’; y la fórmula es esa: saber que somos un equipo inamovible, que todos somos indispensables, nadie es movible, de ‘tú te vas’”, ahonda Erika.

Juntos han vivido muchas experiencias, recuerdan regaños o que alguna vez, por travesuras los corrieran de algunos hoteles. Coinciden en que esos recuerdos son más fuertes que cualquier otra situación negativa.

“Cuando íbamos de viaje a otro país, nuestros papás nos daban un sobrecito con dinero y lo dividían por días y te tenía que durar; la manera de comunicarnos, porque no había nada ni celulares ni mensajes, eran llamadas de larga distancia, que eran muy costosas”.

“No me acuerdo si fue Ari u Oscar quienes nos dijeron: ‘¡En el teléfono del elevador salen llamadas de larga distancia gratis!’. Hablábamos todos los días a nuestras casas, amigos, novios, novias y al final nos cacharon; no me acuerdo si Julissa (exmánager) tuvo que pagar”, recuerda Erika riendo.

Óscar agradece en especial el apoyo de todos sus seguidores que les tuvieron paciencia y que continuaron apoyándolos, algo que piensan retribuir en esta nueva etapa.

“No caben las palabras para expresar lo agradecidos que estamos con la gente que nos ha seguido durante 33 años y de eso va el concierto, de hacer un recorrido y un tributo a todos los seguidores que han estado a nuestro lado, definitivamente se lo merecen después de esta larga espera y de tanta especulación y ruido que hubo allá afuera, son los primeros que se merecen un show donde hagamos una visita súper inmersiva y visitar todas esas épocas que hemos pasado juntos”, puntualizó.