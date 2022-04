''Se le metió el diablo": Denzel Washington a Will Smith sobre golpe a Chris Rock en los Óscar

Denzel Washington hace polémicas declaraciones sobre Will Smith en los Óscar 2022. . Foto: Internet

La polémica sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Óscar 2022 aún no acaba y ahora ha sido Denzel Washington quien ha emitido una opinión al respecto. Recordemos que el domingo pasado, el reconocido actor fue uno de los que se acercó a Smith para tratar de "calmarlo" ante la reacción que tuvo. Esto fue lo que dijo al respecto.

Denzel Washington asegura que el diablo se apoderó de Will Smith en los Óscar

Denzel hizo algunos comentarios públicos sobre el incidente en una participación con el pastor T.D. Jakes en una cumbre de liderazgo en Washington, D.C., de acuerdo con Deadline.

“Hay un dicho cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal. El diablo dice: ‘Oh, no, déjalo en paz, es mi favorito’. Por el contrario, cuando el diablo te ataca, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de él esa noche”, dijo Denzel.

Washington dijo que rezaron la noche de los Óscar pues para él esa es la única solución cuando se trata de estos temas.

“Afortunadamente había gente allí, no solo yo sino otros. Tyler Perry, vino inmediatamente conmigo. No quiero decir de lo que hablamos... ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de esta situación, pero sé que la única solución fue la oración" agregó el actor.

Will Smith renuncia a La Acemia luego de incómodo momento con Chris Rock

Fue hace unos días que el recién ganador del Óscar, Will Smith, anunció su renuncia a La Academia tras la violencia que ejerció contra Chris Rock en la entrega de los Óscar.

Todo se derivó gracias a una broma que hizo el comediante sobre una condición médica (alopecia) de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, logrando que el actor golpeara a Rock enfrente de todos los asistentes y millones de televidentes en el mundo.

En un comunicado que dio a la revista Variety reveló que aceptará cualquier sanción que dicha organización cinematográfica quiera imponer y asegura que está comprometido con cambiar su forma de ser, pero eso lleva tiempo.

Entre las sanciones que se especulan están: no ser convocado a eventos, no ejercer ningún tipo de voto en La Academia y hasta quitarle la estatuilla dorada, pero esta opción es poco probable.

Apenas el próximo 18 de abril es que La Academia revelará cuáles serían los castigos y sanciones para Will Smith aunque ya hayan aceptado la renuncia del actor.