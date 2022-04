Cómo se enteró Lupillo de la muerte de Jenni Rivera; rompe en llanto al recordarlo

CIUDAD DE MÉXICO.— Lupillo Rivera se sinceró y habló del momento más difícil de su vida: la muerte de su hermana, Jenni Rivera, en 2012. El cantante no pudo contener las lágrimas al recordar cómo se enteró del fallecimiento de la "Diva de la banda", asimismo, relató que él fue llamado para identificar el cuerpo. Lupillo aseguró que la muerte de su hermana es "lo más difícil que ha vivido".

¿Cómo se enteró Lupillo Rivera de la muerte de Jenni Rivera?

En entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, el también llamado "?El Toro del Corrido" recordó a su hermana Jenni Rivera, quien perdió la vida el pasado 9 de diciembre del 2012 luego de que se desplomara el Lear Jet en el que viajaba junto a algunos de sus colaboradores. El accidente se registró luego una presentación en la ciudad de Monterrey.

Lupillo Rivera inició contándole a Yordi que cuando Jenni murió, él estaba en Norte Carolina de gira.

“Ella estaba en Monterrey. Nunca he dicho su nombre, pero lo voy a decir: recibo una llamada de Gabriel Roa y me dice: ‘Compa Lupe, tenemos un problema grave’. Y le dije: ‘¿Qué rollo, qué hay?’. Me dice: ‘No encontramos el avión de tu hermana’”, inicio relatando.

“Me llamó el Gobierno Mexicano, me dijo que hablara con alguien que conociera bien a Jenni. Le marqué a mi papá y le dije: ‘No encuentran el avión de Jenni’”. Entonces, Lupillo le preguntó a Gabo si estaba hablando con la verdad “y me dijo: ‘No le digas a tu familia’, agregó.

El intérprete de "Grandes ligas" señaló que en ese momento a él le tocó ser frío, no podía llorar, no podía desahogarse, "a mí no me tocó de otra más que ser frío".

Pese a que Lupillo intentó que su familia no se enterará de lo sucedido hasta confirmarse la noticia, los Rivera se enteraron por las noticias.

“Mi mamá, en un descuido de mi carnal Pedro, entró una llamada a la casa y ella contestó: ‘Doña Rosa, no encuentran el avión de Jenni’, y se desmayó”.

"Lupe" indicó que recibió la temida llamada de su mamá preguntando: “¿Qué está pasando hijo? Le dije: ‘No puedo decirle’. Gabo me dijo: ‘No digas nada hasta que te confirme’.

La violenta y desesperada reacción de Lupillo al enterarse de la muerte de Jenni Rivera

En la charla con el famoso presentador, Lupillo Rivera contó que reaccionó muy mal tras confirmarse la muerte de su hermana. Agregó que su equipo tuvo que estar cuidándolo.

“A las 6 de la mañana ya no aguanté y Gabo: ‘Confirmaron la muerte de tu hermana’”. “Yo me acuerdo aventé el teléfono y corrí hacía la carretera. Todos los de la banda andaban conmigo y me dicen ‘Espérate’, y yo gritando. Todos cuidándome. Recuerdo que cuando iba corriendo uno de ellos me tumbó”.

Lo más fuerte de este situación se presentó cuando Lupillo tuvo que acudir a Monterrey, a petición del gobierno de México, para ver si los restos son de ella (Jenni) o no “¡Y sí era ella!”, destacó.

“¡Que pinc#$%& suerte la mía de tener que llegar con esa noticia!”, señaló con lágrimas en los ojos.

Cabe destacar que, los restos de la aeronave fueron encontrados en la Sierra Madre Oriental en municipio de Iturbide, Nuevo León. Debido al grado de destrucción que tenía la nave al ser encontrada no era posible determinar las causas del accidente, esto según el primer reporte de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Tras esos días tan complicados, el cantante se fue a su casa y se alcoholizó durante varios días, incluso grabó más de 1000 canciones en estado de ebriedad.

“Agarré mi peda, todos los días pisteaba. Mi ingeniero me decía: ‘No tomes’, pero fue un golpe muy cabrón. Me empezó a meter al estudio con el grupo y bien pedo grabé… El otro día las contábamos como mil 600 canciones”.

Lupillo revela qué fue "lo más difícil y triste de su vida"

El cantante finalizó el relato de la tragedia de su hermana Jenni Rivera, recalcando que ese momento “fue muy difícil, fue lo más difícil que ha vivido en su vida y lo más triste”, pues argumentó que tiene muy marcada esa mirada de su papá, quien con ilusión esperaba que entrara con Jenni, pero eso no pasó, ya que solo le confirmó: ‘Sí se murió mi hermana’.

Lupillo Rivera finalizó declarando que "ese dolor nunca se olvida, pero ha aprendido a vivir con eso, aunque el dolor está presente”.