Luis de Llano: Mayra Rojas recibe amenazas por apoyar al productor en caso Sasha Sokol

CIUDAD DE MÉXICO.— Mayra Rojas fue una de las famosas que decidieron opinar sobre la denuncia que hizo la cantante, Sasha Sokol sobre el abuso que vivió por parte del productor Luis de Llano cuando era una menor de edad. Sin embargo, luego del polémico cuestionamiento que la actriz hizo a la mamá de la también actriz, Mayra aseguró haber recibido amenazas e insultos tras la opinión que emitió sobre lo sucedido entre Sasha y De Llano.

Mayra Rojas "culpa" a la mamá de Sasha por el abuso ejercido por Luis de Llano

En entrevista con "Ventaneando", Mayra Rojas admitió que fue irresponsable de su parte hablar del caso de Sasha Sokol sin conocer todos los hechos. Pero la también presentadora aseguró que desconocía el contexto de la situación, aunque sostuvo su postura sobre la falta de protección por parte de la mamá de Sasha hacía la cantante.

"Estaba yo fuera de contexto. No sabía a bien qué es lo que había pasado hasta después me enteré y hay cosas que siempre voy a sostener: yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor", indicó Maryra.

Mayra recibe amenazas por "apoyar" a De Llano

La actriz aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para mencionar que no está del lado de nadie, pues ha decidido no tomar partido por ninguna de las dos versiones

"Tampoco puedo tachar a ninguna de las partes, o sea, esto no quiere decir que yo no defienda la postura de Sasha o este en contra absolutamente de Luis. Conozco la historia y hasta ahí me quedo", explicó la actriz, quien recordó que mantuvo una buena amistad con ambos.

"Conviví con ellos muchos años. Nos volvimos amigos, los dos son grandes personalidades del medio a los que admiro muchísimo, y no soy quien para emitir un juicio, se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe porque me voy a quedar siempre con mi idea con mi manera de ver la vida y esto no agrede a nadie", aseguró la conductora.

En cuanto a las amenazas recibidas por parte de internautas, la actriz reconoció que es "algo que le duele", pues de acuerdo con lo declarado, ella no busca agredir ni a Sasha Sokol ni a Luis de Llano.

"Es gente que no conozco, que está detrás de un teléfono. Me despedazan en las redes porque dicen que yo estoy a favor de un pedófilo. Digo 'madre mía, la gente no tiene filtros para agredir', y lo peor es que no nada más hablaban de lo que yo había dicho acerca de Sasha o Luis sino se fueron sobre mis hijas: 'que ojalá que mis hijas vivieran cosas así'", detalló la actriz

Mayra recalcó que ofrecía una disculpa porque también es válido decir: "chin, no lo dije de la manera correcta", y agregó que "jamás va a lastimar a nadie ni lo hace con esa intención".

¿Qué dijo Mayra Rojas sobre Luis de Llano y Sasha Sokol para ser duramente criticada y recibir amenazas?

Luego de que Sasha Sokol denunciara a Luis de Llano en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de haber sido víctima de abuso por parte del productor cuando éste tenía 39 años de edad y ella 14, Mayra, quien afirmó conocerlos y ser amiga de ambos comentó que: Luis de Llano "fue un hombre intachable con ella y con su difunta hermana (Lorena Rojas)".

Asimismo, la conductora de TV cuestionó dónde estaba la mamá de Sasha cuando ésta tuvo una relación con un hombre muchos años mayor que ella

"Mi única pregunta es: '¿Dónde estaba la mamá de Sasha?' ¿Dónde estaría Mayra en un momento en el que mi hija tan pequeña tiene una relación con un hombre mayor? ¿Dónde estoy yo como mamá?", fue el polémico mensaje que emitió la actriz y que le provocó los ataques en su contra, pues cibernautas señalaron que Mayra no dudo en mostrar su apoyo al productor.