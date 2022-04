Lupillo Rivera revela si Belinda le pidió que se hiciera un tatuaje por ella (VÍDEO)

Lupillo Rivera, conocido cantante del regional mexicano, hizo polémicas declaraciones sobre la relación que mantuvo con Belinda y dio detalles sobre el tatuaje que se hizo en su honor.

Fue durante una entrevista para Yordi Rosado que el hermano de Jenni Rivera también habló de la muerte de su hermana y fue cuestionado sobre su pensamiento acerca de Nodal. Esto fue lo que dijo.

"Siempre trato de responder como caballero": Lupillo Rivera sobre Belinda

Yordi Rosado fue muy directo respecto a las preguntas que le hizo a Lupillo Rivera sobre su romance con Belinda, pero el cantante fue también muy discreto y aseguró que siempre trata de ser lo más cuidadoso cuando se trata de hablar de ella, pues ante todo, es un caballero e incluso aclaró que le desea siempre lo mejor.

“Siempre he tenido mucho cuidado al responder algo de Belinda, simplemente porque trato de responder como un caballero. Jamás he hablado mal de Belinda, pasamos un tiempo agradable y fuimos felices. Yo siempre le he deseado lo mejor, siempre le he deseado que encuentre la felicidad y que encuentre su identidad con un hombre, que busque al hombre correcto que la haga completamente feliz.”, indicó.

Lupillo Rivera también confesó que Ricardo Montaner sabía de su relación sentimental con Belinda e incluso le dio consejos para que lo mantuvieran en secreto.

“Ricardo Montaner me aconsejó muchas cosas, para que nadie se diera cuenta”, dijo.

Lupillo Rivera aclaró que no recuerda cómo se dieron cuenta de que tenían una relación, pero ambos habían planeado negarlo.

“No me acuerdo cómo se dieron cuenta. El caso es que mi publicista me dijo que ‘ey esto está pasando’ y la ignoré. –Cuando se dieron cuenta dijimos–vamos a negarlo, vamos a negarlo, vamos a negarlo…”,

Lupillo Rivera confiesa que Belinda no le pidió que se tatuara

Sobre el tatuaje que se puso en honor a la cantante, Lupillo Rivera aclaró que él decidió tatuarse a Belinda. Dijo que el tatuaje se lo pusieron en ocho horas y que no se arrepiente de nada, pues fue su decisión y nadie lo obligó.

“Que quede bien claro, ella y yo estábamos platicando. Ella me enseñó unas fotos de sus fans, había un vato que tenía un tatuaje, la cara de ella. Y yo de ‘yo me pongo un tatuaje’ y ella ‘no te lo pones ni te gusta mi música’. Esa noche tenía una salida en ‘Las Vegas’. Ya allá empecé a buscar un tatuador, le dije mándame una foto para escoger. Tardaron ocho horas en ponérmelo. Es parte de mi vida, es algo que yo decidí y no voy a retroceder de algo que yo me quise hacer."

Además, aclaró que a Belinda no le puso ninguna casa y que su relación fue positiva, pues tuvieron una historia y aunque acabó, ambos fueron muy felices.

“Puedo decir que yo a Belinda nunca tuve que comprarle nada. No sé quién salió con ese rumor. Lo de nosotros fue un tiempo feliz”.

Lupillo Rivera revela por qué se tapó tatuaje de Belinda con "rayones"

Ante la forma en la que se tapó el tatuaje, Lupillo Rivera comentó que uno de sus hijos le hizo el "diseño" ya que le pidió su opinión y con un plumón decidió "taparlo".