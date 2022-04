EE.UU.— Vicente Fernández ganó un Grammy póstumo por su álbum "A Mis 80's", el cual fue premiado como el mejor disco de música regional mexicana este pasado 3 de abril. Y aunque la entrega de este reconocimiento se vio "empañada" por el error del presentador que entregó el galardón y lamentó que 'Chente "no hayas podido asistir" a recoger su Grammy, también generó curiosidad saber si el máximo exponente de la música ranchera tuvo alguna compensación monetaria.

Vicente Fernández: ¿De cuánto dinero es el premio póstumo que ganó en los Grammy 2022?

Este pasado domingo 3 de abril, se llevó al cabo los Premios Grammy, los cuales se realizaron en Las Vegas, Nevada por primera vez. Asimismo, la gala que reconoce a lo más destacado en la industria de la música se celebró en el MGM Grand Garden Arena.

El cantante mexicano de rancheras Vicente Fernández fue recordado este año en la gala de los #GRAMMYs .



Fernández, quien falleciera el pasado 12 de diciembre, también ganó esta tarde el Grammy a mejor álbum de música regional mexicana por el disco "A mis 80's". pic.twitter.com/5NuzJ3o4lc — AJ+Español (@ajplusespanol) April 4, 2022

Fue ahí donde el anuncio del premio póstumo a Vicente Fernández estuvo marcado por las palabras del encargado de entregar dicho galardón, es decir, el cantante de country Jimmie Allen, quien cometió un error que le valió las críticas y burlas de internautas y fans del intérprete de "Acá entre nos".

"Tampoco ha venido (Vicente Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy", argumentó el intérprete estadounidense, quien parecía no conocer al ganador del premio, y sobre todo evidenció desconocer que había muerto.

#GRAMMYs NO SABE QUE ESTÁ MUERTO uD83DuDE44 | Presentador de los Grammy felicita a Vicente Fernández por ganarse un premio y lamenta que no haya podido asistir.



uD83EuDDF5 pic.twitter.com/ws3lHUYhC7 — ??EY? (@IsFreyax) April 4, 2022

Sin embargo, una vez pasado el enojo y las burlas que provocó el presentador designado para entregar tan importante premio a Vicente Fernández en la 64ª edición de los premios Grammy, varios se cuestionaron ¿cuánto dinero se llevó el cantante por el Grammy que recibió?

La respuesta es muy sencilla: nada. Es verdad que al ser galardonado se consigo una retribución económica extra, sin embargo, eso solo pasa con otros trofeos, ya que al ganar un Grammy no se recibe ni un peso.

Sin embargo, lo que les sucede a varios cantantes, grupos y músicos es que después de obtener un Grammy se genera un éxito de ventas. Y para respaldar esta teoría, el productor David Banner reveló a la revista Forbes que sus honorarios se duplicaron después de llevarse el gramófono de oro, por lo que tras conseguir un Grammy pasó de obtener ganancias de 50 mil dólares a 100 mil.

¿Quién es Jimmie Allen, el músico que dijo que Vicente Fernández no asistió a los Grammy?

El nombre de Jimmie Allen desde este pasado 3 de abril ocupó los titulares de distintos medios de comunicación, pues durante los Premios Grammy 2022 protagonizó un "extraño" momento.

El cantante quien presentó el ganador a Mejor Álbum Regional Mexicano, tras anunciar a Vicente Fernández como ganador afirmó que "no pudo asistir a la premiación", dejando ver que desconocía que "El Charro de Huentitán" está muerto.

Fue tras este error que comenzaron las críticas hacia el estadunidense, pero otros más señalaron desconocer quién es él.

Jimmie Allen nació el 18 de junio de 1985. El cantante de 36 años apenas está iniciando con su carrera musical, pues tras intentar mostrar su talento en programas de televisión como "American Idol" o "America's Got Talent", en 2018, una disquera lo apoyó para lanzar sus primeras canciones.

Ese mismo año logró lanzar su álbum "Mercury Lane" y hasta 2020 se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos debido a su disco "Bettie James", la cual tuvo una versión Gold Edition, posteriormente, tuvo colaboraciones con cantantes como Babyface, BRELAND, Keith Urban, LANCO, Lathan Warlick, Lindsay Ell, Little Big Town, LOCASH, Monica , Neon Union y Pitbull.

El cantante ha sido reconocido con premios como ACM New Male Artist of the Year y CMA New Artist of the Year.

Es el autor del libro "My voice is a trumpet", el cual aborda el tema de defender lo que quieres hacer a la edad que quieras, poniendo de elemplo su carrera, la cual arrancó de forma tardía pero muy efectiva.

Jimmie Allen también participó como vocal de canciones de la película "Sing 2" y ha hecho soundtrack para la serie "A capitol fourth".

¡Qué bruto póngale cero! uD83DuDE05 Jimmie Allen fue criticado en los Grammy por decir que Vicente Fernández "No pudo asistir a la premiación" | #LaBolaDel6 pic.twitter.com/1LDeQ6llOa — La Bola del 6 (@LaBolaDel6Tv) April 4, 2022

En los Premios Grammy 2022 fue nominado como Mejor Artista Nuevo, pero para el público mexicano quedó marcado por ser el presentador que no conocía a Vicente Fernández y dijo que no había podido asistir cuando en realidad estaba muerto desde hace meses.

-Y el Grammy es para… Vicente Fernández!…

Presentador: No vino pic.twitter.com/lSHNusX5Wz — Deba BassettuD83EuDD0D (@yosoy_deba) April 4, 2022

Vicente Fernández ayer recogiendo su grammy: pic.twitter.com/XFCe9qYpHE — ???? ?? (@myloverktae) April 4, 2022