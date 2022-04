Will Smith es acusado de violencia por actor mexicano en rodaje de ''Ali''

Will Smith sigue en polémica, y es que luego de la bofetada que le dio a Chris Rock en los Óscar 2022, ahora es el actor mexicano Paul Rodríguez quien denuncio violencia de parte del recién ganador de la estatuilla dorada mientras grababan la película "Ali" que se estrenó en 2001 y en la que también actuaron Jamie Foxx y Jada Pinkett Smith. Aquí los detalles.

Paul Rodríguez confiesa que sufrió violencia verbal por parte de Will Smith

Paul Rodriguez, de 67 años, le contó a "The Sun" cómo sus llamados fueron un infierno mientras daba vida a Fernando Pacheco, el fisicoterapeuta del fallecido boxeador y la primera persona en detectar el daño cerebral y hepático del verdugo de George Foreman.

"Lo de Chris Rock fue sólo una cachetada, yo me tragué abuso verbal todos los días que trabajamos en el set. Y a veces las heridas emocionales son más profundas que las físicas"

El actor asegura que luego de una década encasillado en papeles de inmigrantes y personajes latinos, quería intentar otras cosas y Ali fue la primera película en la que tenía un papel menos cliché.

"Se suponía que iba a ser un trapolín en mi carrera, pero terminó siendo una pesadilla repugnante debido a todos los insultos que recibí de Will Smith. Con todos era muy amable, excepto conmigo."

El diario reporta que Paul no soportó tanto abuso y lo insultó, motivo por el que la policía se lo llevó ese día del set. Al día siguiente Will le reprochó cada movimiento en escena, desde no saber atar unos guantes hasta criticarle sus diálogos.

Cada mañana compartía silla de maquillaje con Will Smith pero no se hablaban porque le aplicó la ley del hielo, al igual que sus compañeros de reparto, influenciados por el protagonista, tan es así que nadie le avisó que Nelson Mandela lo había invitado a una cena mientras rodaban en África.

"Me dijo: 'tienes que tener cuidado. Estás en África y no hay mexicanos por aquí'. Si esa no es una amenaza, entonces no sé qué es".

Las cosas jamás mejoraron y cuando se estrenó el filme descubrió que varias de sus escenas fueron eliminadas y su presencia fue casi la de un simple extra.

¿Quién es Paul Rodríguez, actor que acusa de violencia a Will Smith?

Paul Rodríguez nació en Culiacán, Sinaloa y desde muy pequeño se mudó a Los Angeles, California. Antes de ser actor se alistó para ser parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sin embargo su primera aparición fue en 1984 en un programa de televisión llamado "A.K.A Pablo" para la televisora ABC pero el show fue cancelado luego de 6 episodios.

Es comediante y actor; ha aparecido en diversas películas como: "The Whoopee Boys" con Michael O'Keefe, Denholm Elliott y Marsha Warfield, "Blood Work" con Clint Eastwood, "Tortilla Soup", "Rat Race", y "Ali" película que hizo al lado de Will Smith y que cuenta la vida del famoso Mohammed Ali.

Paul Rodríguez también ha prestado su voz en doblajes para películas como: Dora la exploradora y Una chihuahua en Beverly Hills.