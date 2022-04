Aldo Pascual y el detrás de la Bruja Cuchi Cuchi: del teatro al TikTok

Una casualidad llevó a Aldo Pascual a interpretar a la Bruja Cuchi Cuchi cuando decidió montar por primera vez el cuento de navidad "El secuestro de Santa Claus", su primera producción junto a su conocido equipo de espectáculo de botargas.

Así lo recuerda durante una charla en la escuela Preparatoria Gonzalo Cámara Zavala, donde el actor y escritor compartió con un reducido grupo de jóvenes estudiantes sus inicios en el teatro y cómo lo que comenzó con un sueño se transformó en una forma de vida que continúa imparable a la fecha. Desde ese 1996 cuando era un actor secundario, pasando por su primera botarga hasta los más de 94.7 mil seguidores que acumula en TikTok.

Los orígenes de la Bruja Cuchi Cuchi

No ha sido un camino fácil, pero sí satisfactorio -reconoce Pascual- cuando habla de cómo desde aquella vez que una actriz que no se presentó a los llamados, lo llevó a improvisar para transformarse él mismo en la bruja que secuestra a Santa Claus y a la que bautizó como la Bruja Cuchi Cuchi. Más tarde emprendería un negocio de espectáculos infantiles, donde daría rienda suelta a la creación de otros ya conocidos personajes.

"Fuimos los primeros en producir una película y siempre pensé que llegaría alguien más a hacer algo mucho mejor que lo que hicimos. A la fecha somos los únicos que suman ya cuatro películas y nadie más se animado".

El secreto de su vigencia, considera, ha estado en mantener su disciplina, pues es consciente que la creatividad es una musa esquiva que a veces no responde el teléfono. También, admite a los jóvenes, es una persona que ve oportunidades donde otros ven problemas.

"Recuerdo hace muchos años cuando un compañero de teatro montó un gran escándalo porque encontró sus espectáculos en un puesto de piratería. Para mí eso era publicidad, así que recuerdo que fui con uno de los distribuidores y le pregunté cuántas copias vendía al día de mi show. Me sorprendió muchísimo cuando me dijo la cantidad y es que sabía que no era ganancia para mí... al menos no en el momento".

Y es que como emprendedor sabía que si dejaba correr ese material, la gente comenzaría a conocerlo y a buscarlo para que contratar su espectáculo que hoy, en retrospectiva, valora que era transgresor y ya rompía estereotipos.

"Si lo reflexionas, en los 2000 no era tan bien visto que un hombre se disfrazara de mujer y menos para shows infantiles, pero la gente le tomó demasiado cariño a la Bruja Cuchi Cuchi... incluso un día llegamos a una fiesta y había un niño disfrazado de la Bruja y una niña de Pingo (el diablito), para nosotros eso era la muestra de que la gente nos quería bien".

La Bruja Cuchi Cuchi: del teatro al TikTok

Y aunque reconoce que el camino junto a este querido ha sido largo y constante, también admite que no ha sido estático, pues la Bruja Cuchi Cuchi ha sufrido variaciones no sólo físicas, sino también en el carácter. Así hoy, aunque su base es la misma, el público ha podido conocer a "la Tóxica", la mamá y la tía whitexican.

Aunque el TikTok nunca fue su opción...

"Siendo honesto no pensaba entrar a TikTok, pero la industria es así y si no te lanzas, te hundes. No es fácil, implica ser creativo todos los días y constante, ¿he querido tirar la toalla? Sí, muchas veces, como todos, pero a mí me da risa cuando alguien está empezando y dice que es difícil, que porque no tiene dinero. O los músicos que dicen: 'Seré famoso cuando sea famoso'. Y ¿eso cuándo será? Tienes cabeza, manos y corazón, lo tienes todo para triunfar si crees en tu talento".

Con un mensaje a los jóvenes

Y si bien el arte no es un camino fácil, sí es constante y le ha permitido cumplir sus sueños e incluso; en un tono más íntimo, reconoce que en 2021 vivió como muchos la crisis económica: sin ahorros, ni trabajo.

Pero entonces recordó que todo aquello que tenía construyó desde cero y que aún tenía aquello que le había dado todo: su creatividad y ganas de trabajar, así que contactó a varias marcas y en una semana no sólo había logrado salir del bache económico, sino también del emocional, y es que asegura que "la disciplina es que eso que haces, aunque no quieras hacerlo".

En el camino no ha estado solo, pues lo acompaña su hermano Alfredo Pascual, quien hoy también le ayuda a producir sus vídeos para la plataforma.

Insistiendo en que el camino está en la disciplina, Aldo Pascual tiene un mensaje para los jóvenes estudiantes: "No espero que se les cumpla un deseo, espero que Dios les dé voluntad. Voluntad para ir siempre por tus sueños, porque no hay nada que se disfrute más que aquello que ya trabajaste".