CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo en México. Sin embargo, la conductora de "Hoy" reveló que no todo han sido buenos momentos. Andrea afirmó que el amor entre su esposo y ella ya no es el mismo que cuando se conocieron. Asimismo, dio a conocer lo que la mantiene unida a su pareja. Sobre las presuntas infidelidades de Erik y la idea de separarse también hizo un par de contundentes comentarios.

Andrea Legarreta y Erik Rubín: La conductora de "Hoy" revela difíciles momentos en su matrimonio

Andrea Legarreta fue interceptada por la prensa que no dudo en cuestionarle sobre su matrimonio con el cantante y actor de teatro, Erik Rubín, con quien lleva 22 años casada y es el padre de sus dos hijas Mía y Nina.

En el encuentro que sostuvo con distintos medios de comunicación, la conductora del matutino "Hoy" reveló que a lo largo de su relación "ha habido de todo", desde momentos complicados hasta una transformación de su amor.

“La verdad ha habido de todo. Ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos. No sé mañana” comentó Andrea, quien agregó “Estamos felices, estamos unidos, fuertes y hemos pasado por muchas etapas de la vida. Cuando dicen ‘es que el amor se va transformando’, yo creo que sí”, aseguró la también actriz.

Andrea Legarreta confiesa que la mantiene unida a y Erik Rubín ¿A pensado en separarse?

La conductora estelar del programa de Televisa está convencida de que lo que la mantiene unida a una pareja es el amor, pero sabiéndolo entender y llevar. De igual modo, la esposa de Erik Rubín afirmó que "el amor es perfecto, pero los seres humanos no".

“Lo que más te une es el amor. El amor sí es perfecto, los seres humanos no. Entonces a veces podemos echar a perder las relaciones... ¿Por qué? Porque a veces podemos ser egoístas, a veces podemos ser de alguna forma en que quizás no ayude mucho a la relación y que, a lo mejor, mucha gente no está dispuesta a adaptarse o a mejorar para salir adelante”, enfatizó Andrea.

Andrea Legarreta recalcó que Erik Rubín y ella nunca han considerado la idea de separarse por completo.

“En realidad sí hemos tenido momentos complicados, de duda, pero darse un break me parece no sé, no lo hemos llegado a pensar. Más bien lo hemos llegado como a decidir: '¿Y qué onda? ¿Seguimos o no?' No sé si esos breaks funcionen”, puntualizó la presentadora.

Andrea Legarreta acepta que sí hay tentaciones, ¿infidelidades también?

Sobre el tema de las infidelidades — en las que muchas veces han querido vincular a Erik Rubín— la presentadora aceptó que en la vida siempre hay tentaciones, pero depende de cada uno "qué tanto quieres cuidar lo que tienes".

“Tentaciones siempre hay. Al final uno va decidiendo si abre esas puertas o no, en cualquier sentido... gente que te busca o que intenta, pues yo creo que a casi todos (nos pasa), pero la verdad también qué tanto quieres cuidar lo que tienes. Sin duda hay situaciones que te pueden poner en riesgo de perder todo por una calentura, me parece que no vale la pena”, afirmó Andrea Legarreta.

La conductora comentó que tanto su esposo Erik Rubín como ella, son personas muy claras y muy sanas mentalmente hablando.

Andrea Legarreta no cree en la terapia de pareja por esta razón

Andrea Legarreta aseguró que la terapia de pareja no fue tan funcional para ellos, pues más allá de cualquier problema, el amor es la razón por la que siguen juntos Erik Rubín y ella.

“Hace algunos años, en alguna de estas crisis, decidimos ir a terapia... pero sinceramente, creo que la terapia no se hace sola. Es como las ganas y el compromiso y de verdad, una persona no va a llegar a salvarte la vida”, detalló Andrea.

Andrea finalizó revelando que como no conectaron con la persona que les dio terapia de pareja, Erik y ella decidieron redescubrirse, volverse a enamorar y seguir caminando juntos.