Coldplay cantó con Huillo, un niño con autismo, en el Foro Sol; esta es su historia (VÍDEO)

Coldplay se encuentra en México con su gira "Music of the spheres" y una vez más demostró por qué es una de las mejores bandas del mundo, pues durante su segundo concierto en el Foro Sol de la CDMX subió a Huillo, un niño con autismo que se volvió viral en 2016 luego de conmoverse hasta las lágrimas con 'Fix You' en 2016. Aquí los detalles.

Coldplay sube al escenario a Huillo para cantar "Different is okay"

En varios vídeos compartidos en redes sociales, se puede ver como el pequeño Huillo, quien padece autismo, sube al escenario para interpretar la canción "Different is okay".

Chris Martin y todos los miembros de Coldplay acompañaron a Huillo en todo momento y lo alentaron para seguir cantando pues se notaba muy nervioso al estar parado frente a miles de personas.

Asimismo, los asistentes que presenciaron dicho momento en el Foro Sol también se mostraron muy emocionados y conmovidos ante dicha escena, pues en su momento , cuando Huillo se hizo viral, la reconocida banda inglesa fue testigo de lo que sucedió con Huillo y le mandaron un vídeo al pequeño agradeciéndole porque les recordaron la razón por la que hacen música.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Coldplay invita a fanáticos a tocar, pues hace dos semanas en Monterrey también subió a un chico de nombre Bernardo, de 17 años, a tocar Gravity.

¿Quién es Huillo, el niño que tocó con Coldplay en el Foro Sol?

Fue en 2016, cuando el pequeño Huillo asistió a un concierto de Coldplay y al escuchar la canción "Fix You" comenzó a llorar de la emoción.

La banda se enteró de este momento y compartió en sus redes sociales un vídeo de Huillo con el mensaje: "Este tipo de cosas hace que todo valga la pena".

Hay que destacar que tras el vídeo viral de aquel concierto en 2016, los padres de Huillo decidieron meterlo a clases de música como terapia, pero jamás se imaginaron que 6 años después, estaría tocando con una de las agrupaciones más famosas e importantes de la escena musical actual.

Usuarios reaccionan en redes sociales a Huillo con Coldplay

Luego de que en Twitter se hiciera viral el tierno gesto de Coldplay con Huillo, varios usuarios que presenciaron el momento compartieron también otros vídeos y además hubo quienes compartieron la emoción del pequeño al estar cantando con Coldplay pese al trastorno que padece.

Coldplay y la inclusión en sus conciertos

La banda intérprete de "Paradise" siempre hace mención a la importancia de la inclusión y de hecho en su gira actual, tiene un área especial para sordomudos, en la que, a través de chalecos especiales, lograron que sus fans sordos pudieran sentir las vibraciones de la música, así como audífonos especiales para “amplificar los sonidos en quienes aún tienen restos auditivos.

Asimismo, durante sus conciertos hay varias canciones que interpretan mediante lengua de señas, tales como "Something just like this" y "Adventure of a lifetime", las cuales también quedaron grabadas en vídeos y se volvieron virales en internet, logrando que usuarios y fanáticos de Coldplay agradecieran este tipo de gestos.