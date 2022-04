Luis de Llano: Hijo de ''El Loco'' Valdés aseguró que el productor "solo te utiliza"

CIUDAD DE MÉXICO.— Marcos Valdés, es otro famoso que se ha pronunciado sobre el caso Luis de Llano y Sasha Sokol, luego de que la cantante denunciara a De Llano por haber abusado de ella cuando era una menor de edad. El actor contó las terribles experiencias por las que pasó al trabajar con el productor, por lo que externó su total apoyo hacia Sasha.

Luis de Llano: Hijo de ''El Loco'' Valdés aseguró que el productor es un patán prepotente

El medio hermano del cantante Cristian Castro, Marcos Valdés recordó cuando trabajó con Luis de Llano, señalando que de aquella experiencia recuerda ciertas situaciones complicadas que vivió junto a De Llano. Asimismo, el actor reveló haber sido testigo de algunas conductas del productor, ahora acusado de abuso, que no eran normales.

Durante la temporada que el hijo de Manuel "El Loco" Valdés trabajó con Luis de Llano afirmó haber visto ciertas cosas que le hicieron tacharlo de prepotente y patán.

"La verdad, yo me reservo mi opinión sobre Luis de Llano porque es un patán", afirmó el histrión, quien manifestó su total apoyo para Sasha Sokol, a quien dijo "adorar" y con quien también trabajó en "Alcanzar una estrella".

Sin embargo, el medio hermano del "El Gallito Feliz", mencionó que Luis de Llano debe pagar las consecuencias de sus actos debido a que el productor ha realizado ciertas acciones para afectar las carreras de quien le sea posible.

Valdés declaró que el productor siempre ha sido un personaje complicado debido a su poder en la industria de la televisión, además de confesar que se dio cuenta de la forma de ser de Luis, luego de que sufriera abusos en la producción de "Alcanzar una estrella".

"Luis de Llano es un hombre muy complicado y muy patán. Es una persona prepotente en toda la extensión de la palabra. No es una persona linda ni con la que puedas trabajar. No es una persona buena, es una persona que solo te utiliza y eso es todo... ", destacó sobre la su vivencia junto a De Llano.

¿Hijo de ''El Loco'' Valdés sufrió acoso por parte de Luis de Llano?

Durante la entrevista brindada al periodista Marco Antonio Silva, Marcos Valdés intentó no formar parte de la lista de famosos que han emitido acusaciones de abuso contra Luis de Llano. Pero el actor terminó confesando otras tropelías que ha cometido el productor desde sus ínfulas de poder.

Según el hijo de ''El Loco'' Valdés, él sufrió los abusos de Luis de Llano en la cuestión laboral, y en diversas ocasiones.

"Es una persona prepotente, es una persona que de alguna manera ojalá pague todo lo que debe porque a mí me vetó... Me hizo regresar de Chihuahua para grabar una escena de un teléfono… me pasó a la tarde para que yo perdiera mi vuelo. Situaciones a ese grado, entonces, yo estoy con Sasha", detalló el actor.

Marcos Valdés también contó que las acciones de Luis de Llano perjudicaron su carrera de manera importante.

"Me detuvo mucho de mi carrera porque me había prometido que iba a salir en un disco y me sacó de todos los proyectos. No me dejó volver a trabajar con él y fue una verdadera injusticia", explicó el medio hermano de Cristian.

Marcos Valdés apoya a Sasha Sokol y espera que Luis de Llano pague

Marcos Valdés, el hijo del legendario comediante de la dinastía de los Valdés, aseguró que confía —y espera— que tarde o temprano Luis de Llano pagará lo que hizo contra Sasha Sokol y otras personas.

"Es bueno que las personas que abusan de los menores paguen; no importa la edad, no importa el tiempo. Yo creo que merece que definitivamente salga y de la cara por lo que le hizo a Sasha", externó el histrión, quien reiteró su total apoyo hacia la integrante de Timbiriche, debido a su denuncia pública sobre el abuso que sufrió cuando tenía 14 años de edad.